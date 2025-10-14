De albergue juvenil en Muro de Alcoi a centro de «emergencia» para acoger a 60 menores migrantes Las instalaciones del IVAJ han sido autorizadas para tres meses con un coste de 855.000 euros

Adrián Mazón Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

El albergue juvenil del IVAJ en Muro de Alcoi se ha convertido en un centro de «emergencia» para acoger a 60 menores migrantes no acompañados llegados a la Comunitat. La Generalitat ha adjudicado estas instalaciones del IVAJ para un periodo de tres meses, ampliables en función de la situación, por 855.000 euros.

Este nuevo centro de acogida temporal de menores migrantes ya cuenta con una veintena de plazas ya ocupadas, a las que se sumarán «progresivamente» otros usuarios hasta completar las 60, ha detallado este martes la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

Así, el albergue está «perfectamente preparado» para este nuevo uso y ha necesitado «muy poca intención o muy pocos recursos para ponerlo a disposición de los menores». En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que se podrán ampliar las plazas «tanto como necesitemos mientras se siguen buscando ubicaciones».

La conversión de este albergue del IVAJ a centro de «emergencia» para se debe a que el resto de dotaciones autonómicas están «sobrepasadas», al 160%, ante «la inusitada» llegada de menores migrantes desde el verano y el traslado aprobado por el Gobierno.

Ante dicha situación, la Generalitat solicitó a los ayuntamiento por carta si tenían recursos para poder acomodarlos, pero ante su «silencio» el pasado 3 de octubre se resolvió la declaración de emergencia para poder acogerlos en este albergue ya que al tratarse de un recurso propio de la Conselleria «era posible ponerlo en marcha de la forma más rápida y con esa emergencia».

Al respecto, ha destacado que lo primero que se hizo fue informar al alcalde de que se iba a abrir para «establecer esa coordinación con el Ayuntamiento» ya que «algunos de estos menores pueden requerir atención en centros educativos, centros de salud o en centros de servicios sociales».

Incremento de plazas en un 62%

Camarero ha detallado que el sistema acoge a 528 menores no acompañados y ha destacado que el Consell ha hecho «un esfuerzo de incrementar un 62% las plazas que tenía el Botànic y aún así estamos muy por encima de esos 300 de las plazas autorizadas». Así, ya se ha atendido hasta el momento a 945 menores cuando en todo el año pasado fueron 912.

En ese sentido, ha recalcado que este verano ha sido «especialmente intenso» en el incremento de llegadas, con 258 nuevos menores« a los que hay que sumar el traslado de 500 menores aprobados por el Gobierno, inicialmente eran 571.

De ellos, «ya han recibido 54 expedientes con nombres y apellidos». Hasta la fecha llegaron la semana pasada dos menores y el próximo jueves llegarán siete menores más, también procedentes de Ceuta.

La vicepresidenta ha insistido en que la situación de la Comunitat es distinta a otras donde «no llegan por pateras o por ferry» y además muchos de los que llegan están próximos a cumplir la mayoría de edad, con lo que «dejarán de estar en el servicio de protección». «Solo podremos prestarles una atención muy limitada y sin prepararles para esa salida del sistema porque el Gobierno no se está haciendo cargo de ellos y no tenemos competencias», ha criticado.

Además, ha pedido al Gobierno que les agrupen en las comunidades donde ya tienen familiares o se queden donde ya tienen un trabajo como es el caso de algunos menores en Ceuta.