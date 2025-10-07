El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno La Abogacía de la Generalitat tomará acciones legales contra las resoluciones de los traslados «forzosos» por parte del Ejecutivo central

Adrián Mazón Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 16:44 Comenta Compartir

El Consell ha vuelto a plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez este martes por el traslado «forzoso» de menores migrantes no acompañados en la Comunitat. De este modo, se ha dado luz verde a la Abogacía de la Generalitat para interponer recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones del Ejecutivo.

Mientras la situación se resuelve, la Generalitat ha habilitado un centro de acogida temporal en la provincia de Alicante. Se ubica en el municipio de Muro de Alcoi, con el fin de atender de forma urgente a los menores que el Gobierno derive, mientras se buscan nuevas ubicaciones en colaboración con ayuntamientos que han ofrecido espacios, como Vila-real o Cullera.

«Somos una tierra solidaria, pero no podemos aceptar que se impongan traslados sin planificación, porque los primeros perjudicados son los propios menores», ha recalcado la portavoz del Consell, Susana Camarero, este martes tras anunciar las acciones legales que tomará la Generalitat contra la reubicación y traslado «forzoso» de estos menores.

Desde el Consell consideran que esta «imposición» del Gobierno «vulnera el interés superior del menor y se adopta sin la debida valoración individualizada y sin planificación adecuada». Además, señalan que este plan «arbitrario» no tiene en cuenta «ni la situación de las autonomías ni las circunstancias de cada menor», lo que supone un «atropello».

Camarero ha señalado que, hasta la fecha, la Comunitat Valenciana ha recibido 47 expedientes -28 de Canarias, 15 de Ceuta y 4 de Melilla-, de los cuales ya se han emitido ocho resoluciones de ubicación y dos traslados efectivos. Al respecto, ha explicado que la Generalitat ha detectado en estos expedientes situaciones que evidencian «la falta de control, de sensibilidad y el desprecio del Gobierno central a estos menores».

En concreto, ha indicado que hay menores a punto de cumplir la mayoría de edad, otros con familia en otras autonomías que no se reagrupan, e incluso casos en los que los menores ya trabajan y aun así son trasladados.