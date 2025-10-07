Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Menores no acompañados rescatados en Canarias.
Menores no acompañados rescatados en Canarias. EFE/Alberto Valdés

El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno

La Abogacía de la Generalitat tomará acciones legales contra las resoluciones de los traslados «forzosos» por parte del Ejecutivo central

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 16:44

Comenta

El Consell ha vuelto a plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez este martes por el traslado «forzoso» de menores migrantes no acompañados en la Comunitat. De este modo, se ha dado luz verde a la Abogacía de la Generalitat para interponer recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones del Ejecutivo.

Mientras la situación se resuelve, la Generalitat ha habilitado un centro de acogida temporal en la provincia de Alicante. Se ubica en el municipio de Muro de Alcoi, con el fin de atender de forma urgente a los menores que el Gobierno derive, mientras se buscan nuevas ubicaciones en colaboración con ayuntamientos que han ofrecido espacios, como Vila-real o Cullera.

Noticias relacionadas

El Consell presenta recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores migrantes no acompañados

El Consell presenta recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores migrantes no acompañados

El president anuncia que no aceptará más reparto de inmigrantes: «La Comunitat ha rebosado su capacidad»

El president anuncia que no aceptará más reparto de inmigrantes: «La Comunitat ha rebosado su capacidad»

Alicante anuncia su frontal rechazo a acoger menores migrantes no acompañados trasladados desde Canarias

Alicante anuncia su frontal rechazo a acoger menores migrantes no acompañados trasladados desde Canarias

«Somos una tierra solidaria, pero no podemos aceptar que se impongan traslados sin planificación, porque los primeros perjudicados son los propios menores», ha recalcado la portavoz del Consell, Susana Camarero, este martes tras anunciar las acciones legales que tomará la Generalitat contra la reubicación y traslado «forzoso» de estos menores.

Desde el Consell consideran que esta «imposición» del Gobierno «vulnera el interés superior del menor y se adopta sin la debida valoración individualizada y sin planificación adecuada». Además, señalan que este plan «arbitrario» no tiene en cuenta «ni la situación de las autonomías ni las circunstancias de cada menor», lo que supone un «atropello».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Camarero ha señalado que, hasta la fecha, la Comunitat Valenciana ha recibido 47 expedientes -28 de Canarias, 15 de Ceuta y 4 de Melilla-, de los cuales ya se han emitido ocho resoluciones de ubicación y dos traslados efectivos. Al respecto, ha explicado que la Generalitat ha detectado en estos expedientes situaciones que evidencian «la falta de control, de sensibilidad y el desprecio del Gobierno central a estos menores».

En concreto, ha indicado que hay menores a punto de cumplir la mayoría de edad, otros con familia en otras autonomías que no se reagrupan, e incluso casos en los que los menores ya trabajan y aun así son trasladados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  5. 5 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  6. 6 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  7. 7 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  8. 8 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  9. 9 El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer
  10. 10 Este municipio de Alicante da 300 euros a las familias por cada hijo nacido o adoptado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno