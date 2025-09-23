Pablo Ruz se niega a que Elche acoja menores migrantes: «No son niños, en muchos casos son postadolescentes» El alcalde ilicitano se reitera en su negativa a aceptar 'menas' en la localidad

Martes, 23 de septiembre 2025

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se ha reafirmado este martes en su rechazo a que la ciudad acoja menores migrantes no acompañados, al hilo de los traslados planteados por el Gobierno entre las comunidades autónomas, porque, según ha dicho el primer edil, «no son niños» y «en muchos casos son postadolescentes». «Son, en fin, pues hombres de 16, 17 y 18 años», ha apostillado.

Así lo ha expresado este martes en declaraciones a los medios en Valencia, donde ha asistido al Debate de Política General en Les Corts, al ser preguntado por unas declaraciones que realizó recientemente en COPE Elche, donde dijo: «Los menas no son niños. Los menas son tíos de 16, 17 y 18 años«.

El primer edil del PP en Elche, donde gobierna en coalición con Vox, ha insistido en que sus palabras reflejan «lo que la inmensa mayoría de la calle sabe y piensa» y que «esto no son especulaciones» sino «realidades». Asimismo, ha apuntado que ya ha trasladado a la Generalitat y a las autoridades nacionales que Elche no va a acoger a menores migrantes no acompañados.

«Yo al respecto tengo que decir varias cosas. La primera, esto no es un debate de inmigración sí, inmigración no, porque ese debate creo que tampoco existe. La inmigración es necesaria, regulada, ordenada», ha apuntado.

Además, ha señalado que él es nieto de inmigrantes andaluces: «Imaginaos hasta qué punto entiendo que la inmigración es buena y hasta qué punto el nieto de unos inmigrantes puede llegar a ser alcalde por la derecha de una ciudad. O sea que, en ese sentido, la inmigración es oportunidad».

«No me voy a mover»

Ruz ha manifestado que «lo que no puede ser es que este descontrol de fronteras luego repercuta negativamente en los municipios», ya que estos son los que «tienen que sostener» la acogida de estas personas. De nuevo, ha insistido en que su gobierno local, formado por PP y Vox, rechaza que estos menores no acompañados lleguen a la ciudad.

«En la ciudad hay un consenso generalizado, lo digo con toda la rotundidad. Es difícil hablar de consensos, pues, esto, en la ciudad de Elche, genera consenso y no me voy a mover, y mirad que llevo unas cuantas horas de comentarios y de apreciaciones, pero no me voy a mover al respecto. En Elche no va a haber menas», ha concluido.