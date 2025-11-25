La violencia de género fractura al Ayuntamiento de Alicante El PP se queda solo en el acto institucional mientras la izquierda contraprograma su propia conmemoración

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 15:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alicante se ha convertido en campo de batalla con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género este 25 de noviembre. El PP se ha quedado solo en el acto institucional desarrollado en el Salón Azul de la casa consistorial mientras la izquierda ha contraprogramado otro iniciativa y Vox ha rechazado acudir a la impulsada por el equipo de gobierno.

Así, esta jornada que debía reivindicar la eliminación de la violencia machista ha evidenciado la confrontación en este aspecto, incluso entre PP y Vox. Una división que se trasladará al próximo Pleno, este 27 de noviembre, donde se debatirán tres declaraciones en este aspecto: una del PP, otra de Vox y una tercera consensuada entre la izquierda.

Acto institucional del equipo de Gobierno

El acto oficial en el Salón Azul ha congregado a concejales populares con representantes de entidades sociales y fuerzas de seguridad. Desde el equipo de gobierno han defendido que se trata de una convocatoria «sin ideologías».

El alcalde, Luis Barcala, ha pedido «dejar al margen banderas y discursos» y ha defendido que la lucha contra la violencia de género debe ser diaria y no quedarse en «pancartas ni eslóganes fáciles».

Ampliar Acto institucional por el Día contra la Violencia de Género. AA

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha insistido en la misma idea: «No es una causa ideológica, es una causa humana». Durante el acto, se han entregado reconocimientos a Berta Sevillano Barja, inspectora jefa de la UFAM de la Policía Nacional, y a la abogada María José Juan Ros, por su trabajo en la defensa de las víctimas.

Contraacto de la izquierda

Poco antes del acto institucional, sobre las 11.30 horas, el PSOE, Compromís y EU-Podem, junto a UGT, CCOO e Intersindical, han organizado un homenaje alternativo a las puertas del Ayuntamiento. Han querido trasladar la jornada al espacio público y convertirla en un acto de duelo y denuncia.

Durante el acto se ha leído el nombre de las mujeres asesinadas este año. Además se ha entregado una rosa roja por cada víctima y se ha tenido un momento de recuerdo contra la violencia vicaria, el asesinato de menores como forma de castigo hacia sus madres.

Ampliar Contraacto por el 25N. TC

La portavoz del PSOE, Victoria Melgosa, ha denunciado el «desmantelamiento» de la política de igualdad y ha acusado al PP de «faltar al respeto a las mujeres alicantinas». Desde Compromís, Sara Llobell ha hablado directamente de «violencia institucional» en referencia a la oficina de apoyo a la maternidad que considera «una oficina antiaborto». Y la edil de EU, Lucia Ibañez, ha recordado la falta de espacios seguros para mujeres en el pabellón habilitado durante la alerta por viento para personas sin hogar.

Los sindicatos se han sumado a las críticas. Yolanda Díez (UGT) se ha mostrado «harta de actos vacíos» del equipo de gobierno, y Eva Calleja (CCOO) ha denunciado que la violencia machista se utilice como «moneda de cambio» en las negociaciones políticas. Desde Intersindical Valenciana, Maria Tafalla ha insistido en que se trata de una violencia estructural que cada vez es más fuerte.

Vox se desmarca con su propio discurso

En cambio, desde Vox no han asistido al acto municipal por el Día contra la Violencia de Género. Sin embargo, desde la formación han presentado su propia declaración institucional para el próximo Pleno. Su portavoz, Carmen Robledillo, ha responsabilizado al Gobierno de España del aumento de la inseguridad y ha cargado contra leyes como la del 'solo sí es sí'.

«Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 275% y los delitos sexuales más de un 80%, mientras las políticas de género no solo no han frenado la violencia, sino que la han agravado», han expresado en un comunicado.

Además el partido ha vinculado inmigración y violencia, alertando sobre «culturas que consideran inferior a la mujer». «Somos el único partido que de verdad defiende a las mujeres: las defiende de la violencia importada, del aumento de agresiones sexuales, del islamismo que busca oprimirlas y de unas leyes ideológicas que están borrando a la mujer en lugar de protegerla», han afirmado.

La división mostrada durante el 25N en la calle tendrá su reflejo en el pleno del día 27, donde se debatirán tres declaraciones institucionales distintas: una del PP, otra de Vox y una conjunta de PSOE, Compromís y EU-Podem.