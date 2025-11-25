Alicante reivindica el día contra la Violencia de Género

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 06:31 Comenta Compartir

Alicante reivindica este martes el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. La jornada, marcada en morado en el calendario de asociaciones e instituciones, llega cargada de actos con los que todos quieren marcar agenda en uno de los días clave de las reivindicaciones por la igualdad de derechos.

El calendario comenzará en la Subdelegación del Gobierno, donde el subdelegado Juan Antonio Nives presidirá la celebración del acto institucional a las 11 horas. Bajo el lema 'Ni una más, ni una menos', la primera planta del edificio de la Montañera es el escenario elegido por esta institución para conmemorar el día.

Ayuntamiento de Alicante

Tras este acto, llegará el turno del Ayuntamiento de Alicante. A las 12 horas está previsto que comience el acto institucional que, como cada año, reunirá en el Salón Azul de la Casa Consistorial a asociaciones, expertos y concejales.

Un año más, se espera que el Partido Popular sea el único en participar plenamente en esta conmemoración. Vox, por su parte, nunca acude a este acto al considerarlo de marcado carácter ideológico, mientras que la izquierda se ausenta en protesta por iniciativas como la Oficina Antiaborto, la Ley de Convivencia Cívica o la desaparición de la Concejalía de Igualdad.

Concentración 25N Alicante

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género concluirá con la concentración convocada por Mujeres Feministas de Alicante a las 19.30 horas en la avenida de la Constitución. Bajo el lema 'Libres y Vivas nos queremos', esta protesta pone el broche final a los actos reivindicativos del día contra la violencia de género.

El pasado sábado, 22 de noviembre, se celebró en la ciudad la Marxa de Torxes. Esta manifestación salió de la plaza de Calvo Sotelo a las 19 horas y recorrió la ciudad bajo el lema «En el aborto, decidimos nosotras. Avancemos en derechos'