Los datos del 25N en Alicante: más de 6.800 casos activos y 74 asesinadas desde 2003 La provincia reivindica el Día Internacional contra la Violencia de Género

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Las cifras de Violencia de género en la provincia de Alicante son sangrantes. 74 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, 1.333 en toda España. Pero, además, la vida de 6.837 alicantinas depende del seguimiento policial, según el sistema VioGén.

El Día Internacional de la Violencia de Género, el 25 de noviembre, ha servido a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para poner el foco en las cifras de la Policía Nacional sobre esta lacra.

Ampliar Acto en la Subdelegación del Gobierno en Alicante. SDGA

Con estos datos como punto de partida, la Subdelegación ha celebrado el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una cita marcada por las ausencias irreparables y por el compromiso de quienes aún pelean por cambiar la realidad.

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, ha insistido en que la violencia machista «es una vulneración de los derechos humanos que golpea cada día nuestra convivencia». Y ha sido tajante: «No hay equidistancias, no hay dudas, no hay negación posible. La violencia de género existe y mata, y combatirla es una obligación de todos y todas».

Ampliar Manifestación contra la violencia de género en Alicante. Shootori

Nieves ha recordado que el Gobierno ha reforzado los recursos para cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia y servicios sociales, y que se ha incrementado la financiación para ayuntamientos y comunidades autónomas porque «la atención a las víctimas se construye desde la proximidad». También ha alertado sobre los discursos negacionistas: «Cuando se minimiza la violencia machista, las víctimas se sienten más solas y los agresores más legitimados».

El acto ha contado con intervenciones que han puesto voz y contexto a la realidad diaria de miles de mujeres. Eva Montesinos, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer; Carla Climent, del Centro de Atención Integral de Alanna; Belén López, de Cruz Roja; y Agustina Canales, directora de la casa de acogida de FIET, han defendido la necesidad de reforzar la prevención y asegurar una atención integral, coordinada y constante.

Como cada año, el momento más duro ha llegado con la lectura de la declaración institucional y de los nombres de las mujeres asesinadas en 2025. La sala ha guardado después un minuto de silencio.