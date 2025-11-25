Sanidad detecta 389 casos de violencia de género en Alicante en lo que llevamos de año Los centros de salud de la provincia cuentan con un protocolo de detección ante sospechas de maltrato

Pau Sellés Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 14:26 | Actualizado 14:31h.

La Conselleria de Sanidad ha detectado 389 casos de violencia de género mediante el programa de cribado que se aplica en los centros de salud. El dato se da a conocer coincidiendo con la conmemoración, este martes 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El citado programa de cribado tiene como objetivo prevenir los casos de violencia de género y se aplica por los profesionales de Atención Primaria. Gracias a este protocolo, los profesionales sanitarios cuentan con una guía de referencia para detectar posibles casos ante una sospecha de maltrato.

Los cerca de 400 casos en Alicante son parte de los 972 registrados en toda la Comunitat Valenciana. No obstante, la cifra total es mayor, ya que una misma paciente puede ser víctima de diferentes tipos de maltrato. Bajo esa premisa, son 1.484 los casos totales: 439 casos de violencia física, 912 de violencia psicológica y 133 de violencia sexual.

Sanidad también ofrece el dato de mujeres que han querido participar en el programa de cribado. En total han sido 32.827, prácticamente la totalidad (33.127) a las que se les ofreció esa posibilidad. De ellas, en la provincia de Alicante han participado en el programa 14.876 mujeres, 2.718 en Castellón y 15.233 en Valencia.

El protocolo de prevención permite practicar, si fuera necesario, una exploración y valoración física, a lo que se suma la formulación de un cuestionario a las mujeres de más de 14 años que han mostrado su disposición a participar. Así, se realiza una valoración del riesgo y, si procede, se lleva a cabo un acompañamiento de la mujer activando los mecanismos de protección y gestionando los recursos necesarios, explican desde Sanidad.

Más formación

Asimismo, desde la Conselleria de Sanidad se ha promovido también la formación de los profesionales sanitarios de atención primaria, atención hospitalaria y salud pública en materia de prevención y atención de la violencia sobre las mujeres gracias a sesiones formativas impartidas en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES).

Además, en estos cursos se explica también el uso de la aplicación incorporada en la historia clínica SIVIO (Sistema de Información frente a la Violencia) y el conocimiento del sector sociosanitario donde derivar a estas mujeres, como la red Centros Mujer, la red de oficinas de denuncias de violencia y la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Demanda sindical

El sindicato de Enfermería Satse ha aprovechado la conmemoración del 25-N para reclamar a la Conselleria de Sanidad y empresas sanitarias privadas que sean «especialmente exigentes» en la implementación y cumplimiento de los planes de igualdad y protocolos ya existentes para mejorar la prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas.

«No pueden ser documentos que no se conocen, que no se desarrollan, que no protegen, que no ayudan a las víctimas y que no tienen consecuencias para la persona agresora», resalta Satse, apuntando, además, que deben ser siempre protocolos negociados con los representantes de las personas trabajadoras para garantizar su aplicación, difusión y efectividad.