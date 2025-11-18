Más de la mitad de las enfermeras reconoce haber recibido comentarios sexistas Una encuesta elaborada por el sindicato SATSE alerta que 8 de cada 10 profesionales no denuncian estos hechos

Satse ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pau Sellés Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 18:15

Un 51 por ciento de enfermeras y fisioterapeutas valencianas asegura haber sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos; el 28%, una «invasión deliberada» de su espacio personal y se han sentido menospreciadas y el 24%, un contacto físico «no solicitado ni deseado» (como una mano en la cintura, abrazos y/o tocamientos en los glúteos u otras zonas sensibles o íntimas), según una encuesta realizada en octubre y noviembre por el Sindicato de Enfermería Satse.

El informe es parte de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema 'Sí que pasa... Es acoso', ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se trata de situaciones que pueden ser constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo que se repiten «de manera permanente y que violentan y agreden a estas profesionales sanitarias», según ha informado el sindicato en un comunicado.

Satse subraya que dos de las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, «conductas, a menudo normalizadas o silenciadas, que muestran una desigualdad estructural y un ejercicio de poder de género, y que son las más frecuentes, ocultas e impunes en el ámbito laboral».

Trato discriminatorio

«Las profesiones dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas, lo cual se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos 'al servicio' de otras personas», ha apuntado el sindicato.

Otro de los datos que refleja la encuesta es que el 14% de los encuestados asegura haber experimentado intentos no deseados de tener una cita y/o proposiciones para tener actividad sexual a pesar de sus intentos de disuasión; el 37% dice que ha sido tratada de manera diferente por su sexo; al 36% le han contado historias o bromas sexuales que le resultaron ofensivas; el 17%, miradas insinuantes e inapropiadas de carácter sexual; y al 25% les han intentado tocar o rozar, y a casi al 22% de las personas encuestadas han llamado su atención de forma sexual (silbidos o piropos ofensivos).

La encuesta también concluye que el 44% asegura haber sufrido estas situaciones o similares entre dos y cinco veces y, en el caso del 26% de las encuestadas, más de diez veces a lo largo de su vida laboral. El 70% ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos tres años.

Más del 85% de los casos no se pone en conocimiento del centro ni se denuncia, principalmente por el desconocimiento del procedimiento y derechos existentes (71%) y/o la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (39%); el 60% desconocen si existe un protocolo de actuación frente el acoso sexual y por razón de sexo al que acogerse y únicamente el 22% afirma haber recibido información y/o haber tenido la posibilidad de formarse al respecto.

Demandan medidas de prevención

Ante esta situación, Satse reclama que se promuevan condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través del cumplimiento exigente de los planes de igualdad y protocolos que buscan su prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas.

También demanda medidas preventivas que promocionen una cultura de «tolerancia cero al acoso» mediante la difusión e información del procedimiento existente, así como formación obligatoria para todo el personal y campañas de sensibilización permanentes.

Otras demandas son la inclusión de estos acosos en las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial; la protección integral a las víctimas frente a represalias y su acceso a apoyo psicológico y a la asesoría jurídica por si sus derechos laborales se han visto afectados, y la implementación de todas las actuaciones necesarias para restituir su salud psicológica y física.

