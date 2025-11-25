Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en su despacho. TA

El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Sánchez, recién regresado de Sudáfrica y Angola, la propondrá en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana

TA

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:52

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Sustituirá en el cargo a Álvaro García Ortiz que presentó su renuncia tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. Actualmente es fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Tiene una amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

