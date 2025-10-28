El Tram de Alicante celebra Halloween con un servicio especial nocturno: líneas y horarios FGV ofrecerá 45 tranvías en las distintas líneas de la ciudad para evitar desplazamientos en vehículo privado tras las fiestas

Adrián Mazón Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 10:53

El Tram de Alicante también celebrará la noche de Halloween este viernes 31 de octubre. Ferrocarrils de la Generalitat activará un servicio especial nocturno hasta la madrugada para evitar desplazamientos en vehículo privado tras las fiestas.

De este modo, las principales líneas metropolitanas del Tram de Alicante prolongarán sus horarios habituales hasta las tres de la madrugada del sábado 1 de noviembre para facilitar los «desplazamientos masivos».

Las líneas que ofrecerán este servicio nocturno por Halloween son la 2 hasta San Vicente del Raspeig, la 3 hasta El Campello y la 4 hasta la playa de San Juan. En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso.

Los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.

Línea 2 hasta San Vicente del Raspeig

La línea 2 del Tram de Alicante ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 1.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 2.24 horas.

Línea 3 hasta El Campello

La Línea 3 ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 3.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será de las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que este sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

Línea 4 hasta la playa de San Juan

La Línea 4 pondrá en marcha catorce convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 1.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 2.30 horas.