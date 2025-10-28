Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tram nocturno en Alicante. FGV

El Tram de Alicante celebra Halloween con un servicio especial nocturno: líneas y horarios

FGV ofrecerá 45 tranvías en las distintas líneas de la ciudad para evitar desplazamientos en vehículo privado tras las fiestas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 10:53

Comenta

El Tram de Alicante también celebrará la noche de Halloween este viernes 31 de octubre. Ferrocarrils de la Generalitat activará un servicio especial nocturno hasta la madrugada para evitar desplazamientos en vehículo privado tras las fiestas.

De este modo, las principales líneas metropolitanas del Tram de Alicante prolongarán sus horarios habituales hasta las tres de la madrugada del sábado 1 de noviembre para facilitar los «desplazamientos masivos».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Las líneas que ofrecerán este servicio nocturno por Halloween son la 2 hasta San Vicente del Raspeig, la 3 hasta El Campello y la 4 hasta la playa de San Juan. En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso.

Los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.

Línea 2 hasta San Vicente del Raspeig

La línea 2 del Tram de Alicante ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 1.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 2.24 horas.

Línea 3 hasta El Campello

La Línea 3 ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 3.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será de las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que este sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

Línea 4 hasta la playa de San Juan

La Línea 4 pondrá en marcha catorce convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 1.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 2.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al dueño del dron que ha obligado a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones
  3. 3 Horror en Alicante: asesinan a una mujer y ocultan su cadáver durante dos semanas por una herencia
  4. 4 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  5. 5 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  6. 6 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  7. 7 Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante
  8. 8 Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana
  9. 9 Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda
  10. 10 Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Tram de Alicante celebra Halloween con un servicio especial nocturno: líneas y horarios

El Tram de Alicante celebra Halloween con un servicio especial nocturno: líneas y horarios