Polémica en el taller de 'danzaterapia' para mujeres emprendedoras de Alicante La oposición carga contra el curso con Vox cuestionando su utilidad laboral y Compromís criticando su enfoque «místico» frente a políticas reales de igualdad

Adrián Mazón Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

El curso municipal de 'danzaterapia' para mujeres emprendedoras, enmarcado en la Escuela de Talento Femenino de la Agencia Local de Desarrollo, no ha tardado en abrir la polémica con respuestas desde los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante.

Y es que mientras el programa se promociona como una herramienta innovadora para fortalecer el liderazgo femenino a través del movimiento y el autoconocimiento, algunos grupos municipales cuestionan su utilidad y oportunidad.

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox, Carmen Robledillo, ha criticado la iniciativa por considerarla alejada de las necesidades reales del mercado laboral local. Este tipo de cursos «poco o nada tienen que ver con las necesidades reales del tejido productivo de nuestra ciudad», ha señalado.

En este sentido, ha calificado el curso de 'danzaterapia' como «una falta de responsabilidad», ya que, en su opinión, «Alicante necesita formación práctica y orientada al empleo, no talleres de autoayuda con fines ideológicos».

La edil añade que, mientras sectores como la hostelería, la atención sociosanitaria o la digitalización continúan demandando personal, el Consistorio opta por «actividades que no garantizan salidas laborales». «Es un ejemplo más del desvío de fondos públicos hacia políticas de escaparate, en lugar de apostar por la verdadera capacitación profesional».

Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, ha cargado también contra el taller, enmarcándolo en lo que define como «pseudoempoderamiento» por parte del equipo de Gobierno. «Una vez más, el gobierno del PP demuestra que su concepto de apoyo al emprendimiento femenino pasa más por la autoayuda mística que por políticas públicas reales de igualdad y empleo».

Llobell ha defendido la importancia del bienestar emocional, pero ha lamentado el enfoque elegido. «La salud mental es un asunto serio y debe abordarse con recursos profesionales y desde lo público, no con talleres improvisados. El PP confunde el empoderamiento con el entretenimiento».

Según Compromís, lo que necesitan las emprendedoras alicantinas son medidas estructurales, tales como «políticas de conciliación, formación en competencias digitales y acompañamiento psicológico serio y accesible. La salud mental no puede ser un negocio ni un reclamo para llenar cursos vacíos sin evidencia científica».

El curso de 'danzaterapia'

El curso se basa en de una formación a través de la 'danzaterapia' y el coaching dirigida a mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar el bienestar personal y fortalecer competencias emocionales y de liderazgo. Según su programa, el taller propone un «viaje interior» para aprender a cultivar la relación con una misma y construir vínculos saludables que favorezcan el desarrollo personal y profesional.

Esta iniciativa llega después de otras propuestas municipales que han generado debate, como el curso para menores sobre cómo ser influencer en Instagram, que finalmente fue modificado tras la polémica por su enfoque y edades. Asimismo, la 'danzaterapia' se suma a otras actividades poco convencionales promovidas en esta misma escuela, como el curso de tarot para emprendedoras.

El programa del taller incluye contenidos de autoconocimiento, movimiento consciente y gestión emocional. Entre los módulos destacan el fortalecimiento del liderazgo personal, la liberación de estrés a través del cuerpo, el establecimiento de objetivos y la creación de relaciones sanas y equilibradas. Una formadora, psicóloga y coach experta en bienestar emocional y 'mindfulness', plantea técnicas para mejorar la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos.

Las sesiones, distribuidas en cuatro jornadas de cuatro horas entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre, culminarán con el diseño de un plan de acción para aplicar lo aprendido.