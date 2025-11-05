Alicante lanza un curso de 'danzaterapia' para mujeres emprendedoras: «Mueve tu cuerpo» La Escuela de Talento Femenino de la Agencia Local de Desarrollo ofrece esta formación en su programa de noviembre

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Un nuevo curso ofertado por el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a sorprender a sus usuarios. Se trata de una formación basada en la 'danzaterapia' dirigida a mujeres emprendedoras. El taller se incluye dentro de la programación de noviembre de la Escuela de Talento Femenino, dentro de la Agencia Local de Desarrollo.

Se trata de otro curso en la programación municipal que llega casi mes y medio después de la última polémica: un curso de influencer en Instagram para menores de edad, de entre 12 y 16 años, a cargo de la Concejalía de Juventud. Este sufrió, finalmente, modificaciones tanto en edad como en contenidos.

Sin embargo, este taller de 'danzaterapia' se suma a otros poco convencionales como el curso de tarot para emprendedoras, que también se dio cita en octubre de 2023 en la agenda formativa de la Escuela de Talento Femenino de ImpulsAlicante.

Así, este nuevo curso para mujeres emprendedoras lleva consigo técnicas como «'danzaterapia' y coaching», según reza el título formativo, pues «invita a un profundo viaje interior» para aprender a «cultivar la relación más importante: la que tienes contigo misma».

Esta es la premisa del taller, según su programa, para «construir relaciones sólidas que impulsen tu bienestar y el éxito de tus proyectos». De hecho, las herramientas que propone, como son la 'danzaterapia' y coaching, plantean «sanar tu vínculo interno» con el fin de «relacionarte de manera más auténtica y efectiva en todos los entornos de tu vida».

Ampliar Programa del curso de 'danzaterapia'. IMPULSALICANTE

Así, el programa impartido por una psicóloga y coach personal, experta en mindfulness y bienestar emocional, propone un «viaje hacia ti misma» con herramientas de autoconocimiento para «fortalecer tu relación interna y potenciar tu liderazgo».

En cuanto a «'danzaterapia' y movimiento consciente», el curso prepara a las usuarias a «liberar emociones, reducir el estrés y conectar con tu cuerpo para ganar claridad y vitalidad», además de otros apartados como «define tu objetivo, mueve tu cuerpo» mediante técnicas de coaching y 'danzaterapia' para «planificar metas y 'andar' hacia ellas».

Las sesiones de este curso también plantean crear «relaciones que suman» a través de «estrategias para establecer vínculos sanos, equilibrados y respetuosos en lo personal y profesional», junto a «comunicación auténtica» para desarrollar la empatía, resolver conflictos y comunicar «con asertividad desde tu esencia».

Todo ello permite, según el programa del curso dividido en cuatro sesiones de cuatro horas cada una entre el 14 de noviembre y cinco de diciembre, «diseñar un camino para aplicar lo aprendido, combinante bienestar emocional y éxito en tus proyectos».