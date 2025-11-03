Alicante renueva el paisaje de la fachada litoral con plantas más resistentes al mar y al tráfico Se trata de especies capaces de aguantar la salinidad de la proximidad al mar y, a la vez, mejorar la estética urbana

El Ayuntamiento de Alicante ha culminado la reforma integral de los espacios verdes del Paseo del Puerto con nuevas plantaciones capaces de resistir mejor la salinidad propia de la fachada marítima y las condiciones del clima mediterráneo. Además de las dificultades de una zona con gran tránsito peatonal y rodado.

Los efectivos del servicio Brota Alicante han plantado Bougainvillea glabra, conocida por su floración vistosa y prolongada; Nerium oleander nana (adelfa enana), una especie de hoja perenne y flor colorida que tolera ambientes salinos; Tulbaghia violácea, valorada por su aroma y su capacidad de cubrir espacios de forma ornamental; Cyca revoluta, una planta de porte escultural muy usada en jardinería urbana; Cyrtomium falcatum, un helecho resistente que aporta verdor durante todo el año; y Pittosporum tobira, una especie muy habitual en alineaciones por su adaptación al entorno urbano y su resistencia.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, explica que «el objetivo del Ayuntamiento de Alicante con este tipo de actuaciones es reforzar el valor ambiental y estético de los espacios públicos más transitados, mejorando la percepción ciudadana y contribuyendo a una ciudad más amable, verde y sostenible».

«Con esta intervención, el paseo del Puerto renueva su imagen y funcionalidad como uno de los corredores urbanos más representativos de la ciudad, ofreciendo a vecinos y visitantes un entorno natural cuidado y plenamente integrado en el paisaje costero», ha añadido el edil.

Reposición masiva de plantas de flor y arbustivas

Al margen de esta actuación específica del Puerto, desde Brota Alicante se desarrolla también estos días una reposición masiva de plantas de flor y especies arbustivas en toda la ciudad. Así, se ha trabajado en parterres, medianas y otros espacios verdes alicantinos, incluidos espacios tan emblemáticos como la Explanada o la Plaza Gabriel Miró, donde se ha repuesto la planta que, por distintos motivos, faltaban en las plantaciones.

En el caso de la Explanada, los parterres se han delimitado con postes de madera para evitar, en la medida de lo posible, daños durante el crecimiento de las distintas especies. Estos postes se retirarán una vez que se consolide la nueva plantación.