Alicante pondrá en marcha una app para consultar en tiempo real el tráfico y los aparcamientos disponibles El proyecto 'Alicante se mueve' consta de una aplicación para smartphones y una web que se lanzará «de manera inminente | Permitirá también seguir la evolución y frecuencias del transporte público

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:43 | Actualizado 13:49h.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado la «inminente» puesta en marcha de 'Alicante se mueve', una plataforma digital en versión web y app para móviles que permitirá seguir en tiempo real el tráfico de la ciudad, así como el estado del transporte público y los aparcamientos disponibles.

Así lo ha explicado el primer edil durante su intervención en la jornada sobre Turismo, Movilidad y Servicios organizada por Vectalia y la Universidad de Alicante en su sede ubicada en la calle Ramón y Cajal. Una jornada donde el alcalde también ha recordado otra serie de proyectos relacionados con la movilidad, como la peatonalización de espacios o la prohibición a los 'tuc-tucs' de circular por el Casco Antiguo«.

Esta nueva plataforma obedece a una apuesta del ayuntamiento por la «nueva movilidad urbana, la accesibilidad peatonal y el transporte público». La app se presentará de manera oficial en los próximos días y se pondrá en marcha de manera «inminente». Aún así, Barcala ha avanzado algunos detalles de esta innovadora web.

«Esta nueva aplicación desarrollada conjuntamente por el Ayuntamiento y red.es del Ministerio es una herramienta al servicio de los ciudadanos ue nos permitirá analizar en tiempo real los flujos de tráfico, la evolución y frecuencias del transporte público y la disponibilidad de aparcamiento en la ciudad», ha explicado el primer edil. Barcala ha asegurado que »es una iniciativa novedosa, basada en tecnologías inteligentes, que ayudará a los alicantinos y visitantes a tomar decisiones sobre sus desplazamientos y ayudará al Ayuntamiento a mejorar la movilidad».

El alcalde ha aprovechado su intervención para repasar ciertas medidas tomadas y proyectos previstos en cuanto a movilidad en la ciudad. En este sentido ha recordado que este lunes «entra en vigor la prohibición de acceso de los vehículos 'tuc-tuc' al Casco Antiguo«.

Barcala ha reafirmado que desde el consistorio «seguimos trabajando en ambiciosos proyectos de peatonalización de espacios públicos, como la Plaza del Ayuntamiento, que será una realidad en su primera fase durante la próxima Navidad, o el futuro eje cultural y comercial 'Alicante Nuevo Centro', en el entorno de Las Cigarreras, Plaza de Toros y ADDA, que contempla la peatonalización de la calle de San Vicente».

Referente en la gestión del agua

El primer edil ha recordado que Alicante es un referente internacional en la gestión de un recurso fundamental como el agua, gracias a la estrategia municipal 'Alicante Agua Circular', desarrollada conjuntamente con la empresa mixta Aguas de Alicante, que ha permitido reducir un 20% el volumen suministrado en los últimos 20 años, pese al aumento de la población en más de 40.000 habitantes en el mismo período.

«Este modelo de gestión suscita el interés de múltiples países, que intentan replicar infraestructuras de tanto éxito como el parque inundable de La Marjal en la Playa de San Juan», ha recalcado Barcala, que también ha citado los esfuerzos del Ayuntamiento en la mejora de la limpieza con la puesta en marcha de un plan de choque; la recogida selectiva de residuos con el nuevo Ecoparque de Villafranqueza y las mejoras en seguridad pública con la mejora de los medios de la Policía Local y Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y de sus instalaciones.