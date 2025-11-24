La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante arranca sin incidencias y será permanente tras la Navidad La instalación del Belén ha cortado al tráfico esta emblemática calle que ya no volverá a abrirse al transporte privado

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:25

Alicante ha dado este lunes un paso que cambia para siempre la configuración de una de sus plazas más emblemáticas. La plaza del Ayuntamiento ha dicho adiós al tráfico rodado con su peatonalización para las fiestas navideñas, el inicio de la primera fase de un plan que busca convertir este espacio en uno de los favoritos de los alicantinos para pasear.

Ampliar Corte de tráfico en la Puerta del Mar. Shootori

La primera jornada sin coches ha transcurrido con total normalidad en las calles que dan acceso al entorno del Consistorio, también para el servicio de autobús, con cuatro líneas afectadas. Con el arranque del calendario navideño se ha instalado el tradicional Belén Gigante, que cada año atrae a miles de visitantes. Como es habitual, para favorecer la movilidad peatonal, el paso de motos, coches y autobuses se detiene durante diciembre y parte de enero.

Este año, sin embargo, la novedad es decisiva: el tráfico no volverá una vez pasadas las fiestas. Tal como anunció el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el cierre será permanente y se ejecutará en varias fases. Cuando finalice la Navidad y el Belén Gigante se retire, también desaparecerán los grandes maceteros que ahora impiden el acceso de vehículos.

En enero los conductores particulares ya no podrán entrar en esta plaza. Solo autobuses, taxis y vehículos de transporte público podrán circular hacia la Rambla. Será una medida transitoria, porque en fases sucesivas está prevista una obra de reurbanización que culminará con el cierre total al tráfico de este vial.

El alcalde ha evitado concretar plazos, pero ha confirmado de que esta peatonalización en el centro de Alicante irá seguida por la de la calle San Vicente. El proyecto busca crear un corredor peatonal que conecte el Casco Antiguo y el Mercado Central con la plaza de Toros y el complejo de Las Cigarreras, generando un gran eje cultural.