El futuro Museo de la Semana Santa unirá tradición y tecnología en el nuevo corazón cultural de Alicante La Pasión se vivirá en la ciudad durante todo el año a través de un espacio interactivo dedicado a las cofradías y hermandades

Casa de la Misericordia, donde se ubicará el Museo de la Semana Santa de Alicante.

El futuro eje cultural que conectará la calle San Vicente con la plaza de toros y el Centro de Cultura Contemporánea Las Cigarreras, tendrá dos nuevos museos. Uno de ellos será internacional y el otro dedicado a la Semana Santa de la ciudad. Este contará con una gran particularidad, al ser interactivo.

Así lo han acordado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; la portavoz de Vox, Carmen Robledillo; y el presidente de la Junta Mayor, Alfredo Llopis; tras una reunión celebrada este lunes para acordar el emplazamiento definitivo y avanzar en la creación de este nuevo Museo de la Semana Santa de Alicante.

Ampliar Reunión entre PP, Vox y Semana Santa sobre el futuro museo. AA

Esta infraestructura se instalará en la Casa de la Misericordia de Las Cigarreras, dentro de la segunda fase de rehabilitación del edificio, en cumplimiento de la propuesta del grupo Vox con el equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular.

De este modo, se atiende a una «reivindicación necesaria» para poner en valor las tradiciones y la riqueza patrimonial de la Semana Santa de Alicante, que «cuenta con sus peculiaridades dentro de nuestro país y que queremos que conozcan alicantinos y visitantes», ha explicado la concejala Cristina Cutanda.

El objetivo del Museo de la Semana Santa de Alicante será el de mostrar las imágenes, tronos, mantos, estandartes, mantos, coronas, cruces de guía, vestas, sayas e incensarios, entre otros elementos. De este modo, se llevará a cabo un proyecto museístico que unirá tradición y tecnología en el nuevo corazón cultural de Alicante.

Ampliar Casa de la Misericordia, donde se ubicará el Museo de la Semana Santa de Alicante. SHOOTORI

Tal y como ha matizado Cutanda, se prevé que el Museo de la Semana Santa de Alicante sea interactivo para «acercar la Semana de Pasión a todos los visitantes». En este sentido, la Casa de la Misericordia es «un lugar idóneo al estar ya finalizada la primera fase» de las obras de rehabilitación.

Será en este punto donde se habilitará, además, un museo internacional junto a distintos usos socioculturales, dentro del nuevo eje cultural que tendrá la ciudad de Alicante al conectar la plaza de toros y el ADDA con la calle San Vicente.

Semana Santa todo el año en Alicante

El Museo de la Semana Santa de Alicante mostrará la Pasión durante todo el año. Se trata de un proyecto que cuenta con «pasos muy importantes para lograr satisfacer una de las principales reivindicaciones» de los cofrades, ha expuesto también la portavoz de Vox, Carmen Robledillo. Será en su interior donde «se disfrute y se aprenda del verdadero sentido de la tradición religiosa y cultural más importante que tenemos en España.

En esta línea, Robledillo ha señalado la crecida del censo de la Semana Santa de Alicante, «tanto en número de hermanos cofrades como de actos y eventos en Cuaresma e incluso todo el año, lo que se traduce en un aumento exponencial de alicantinos y turistas que salen a las calles cada año a disfrutar de las procesiones, logrando un gran impacto cultural y económico en nuestra ciudad».