La Semana Santa de Alicante conquista el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en Elche

La Semana Santa de Alicante triunfa durante el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), celebrado en Elche durante el fin de semana. Ha sido ahí donde la celebración más solemne de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se dio a conocer entre los asistentes de todo el país.

La Delegación de Juventud de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante instaló un stand informativo sobre la Semana Santa de la ciudad, encuentro que se convirtió en punto de encuentro para los distintos visitantes, que se acercaron a conocer más sobre las tradiciones de la capital de la provincia.

Jóvenes cofrades de Alicante con el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Fue ahí donde estuvieron una treintena de cofrades alicantinos pertenecientes a las distintas cofradías y hermandades de la ciudad, conversando con hermanos de otros puntos de España a los que ofrecieron una degustación de mistela y rollitos característicos de la Romería de la Santa Faz de Alicante.

Jóvenes cofrades de Alicante en la JOHC de Elche.

Además, los cofrades alicantinos también participaron el programa de actividades de estas jornadas nacionales, centrado en la vivencia, el diálogo y la pasión por la Semana Santa. «El ambiente juvenil transformó las calles de Elche en una auténtica manifestación de fe y tradición, adelantando al mes de octubre el espíritu propio de la Semana Santa», relatan.

Este tipo de encuentros «son una oportunidad para conocer diversas expresiones de piedad popular», ha señalado el delegado de Juventud de la Junta Mayor, Rafael de la Guía. «Dar visibilidad a la Semana Santa de Alicante a través de un stand es un paso clave en su promoción turística, pero también lo es en la construcción de Hermandad, fomentando vínculos entre los jóvenes cofrades de distintas corporaciones».

Jóvenes cofrades de Alicante en la JOHC de Elche.

Asimismo, el cofrade ha avanzado que la Junta Mayor de Alicante ya prepara su participación en el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) que se celebrará en Zaragoza.