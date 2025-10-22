Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stand de la Semana Santa de Alicante durante la JOHC. JM

La Semana Santa de Alicante conquista el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en Elche

La delegación de Juventud de la Junta Mayor repartió rollitos típicos de la Santa Faz entre los visitantes al stand

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:02

Comenta

La Semana Santa de Alicante triunfa durante el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), celebrado en Elche durante el fin de semana. Ha sido ahí donde la celebración más solemne de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se dio a conocer entre los asistentes de todo el país.

La Delegación de Juventud de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante instaló un stand informativo sobre la Semana Santa de la ciudad, encuentro que se convirtió en punto de encuentro para los distintos visitantes, que se acercaron a conocer más sobre las tradiciones de la capital de la provincia.

Jóvenes cofrades de Alicante con el alcalde de Elche, Pablo Ruz. JM

Fue ahí donde estuvieron una treintena de cofrades alicantinos pertenecientes a las distintas cofradías y hermandades de la ciudad, conversando con hermanos de otros puntos de España a los que ofrecieron una degustación de mistela y rollitos característicos de la Romería de la Santa Faz de Alicante.

Jóvenes cofrades de Alicante en la JOHC de Elche. JM

Además, los cofrades alicantinos también participaron el programa de actividades de estas jornadas nacionales, centrado en la vivencia, el diálogo y la pasión por la Semana Santa. «El ambiente juvenil transformó las calles de Elche en una auténtica manifestación de fe y tradición, adelantando al mes de octubre el espíritu propio de la Semana Santa», relatan.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Este tipo de encuentros «son una oportunidad para conocer diversas expresiones de piedad popular», ha señalado el delegado de Juventud de la Junta Mayor, Rafael de la Guía. «Dar visibilidad a la Semana Santa de Alicante a través de un stand es un paso clave en su promoción turística, pero también lo es en la construcción de Hermandad, fomentando vínculos entre los jóvenes cofrades de distintas corporaciones».

Jóvenes cofrades de Alicante en la JOHC de Elche. JM

Asimismo, el cofrade ha avanzado que la Junta Mayor de Alicante ya prepara su participación en el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) que se celebrará en Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI
  2. 2 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  3. 3 Paso clave para convertir este antiguo convento de la provincia de Alicante en un supermuseo con capilla
  4. 4 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo
  5. 5 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  6. 6 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  7. 7 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  8. 8 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  9. 9 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  10. 10 Josep Oliu: «El Sabadell va a seguir siendo el banco de Alicante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Semana Santa de Alicante conquista el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en Elche

La Semana Santa de Alicante conquista el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en Elche