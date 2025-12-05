La izquierda bloquea el Presupuesto 2026 de Alicante y presentará una enmienda a la totalidad PSOE, Compromís y EU-Podem denuncian que las cuentas se han elaborado «sin participación» y reclaman rehacer el proyecto para atender las urgencias de vivienda, barrios y bienestar social

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:06h. Comenta Compartir

Los tres grupos de izquierdas del Ayuntamiento —PSOE, Compromís y EU-Podem— han exigido la retirada inmediata del proyecto de Presupuesto Municipal para 2026 presentado por el gobierno de Luis Barcala. Las formaciones han confirmado que solo presentarán una enmienda a la totalidad, al considerar que las cuentas «no se pueden salvar» mediante modificaciones parciales.

Según han denunciado, el documento se ha elaborado «sin participación política, ignorando los consejos de participación ciudadana y sin valorar la incorporación de los remanentes para impulsar proyectos pendientes». Unas carencias que, aseguran, mantienen a Alicante «atascada» en servicios esenciales y en inversiones de barrio que no llegan.

Barceló (PSPV): «Un presupuesto inacabado que Vox terminará redactando»

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha afirmado que las cuentas del PP «son un desastre» y que el grupo exige su retirada porque «no se pueden arreglar por muchas enmiendas que podamos presentar». Barceló ha subrayado que el presupuesto está «inacabado» y que el alcalde «lo terminará de redactar con Vox, como el año pasado». «Es patética la imagen de un alcalde que tiene que pedir permiso a Vox hasta para hacerse una foto», ha señalado Barceló.

«El alcalde tiene que pedir permiso a Vox hasta para hacerse una foto» Barceló PSPV

La portavoz también ha criticado que el proyecto destine solo un 0,5% del presupuesto a vivienda, reduzca un 60% los presupuestos participativos en dos años y mantenga a cero las partidas de Igualdad. Además, ha denunciado la falta de un plan de barrios, la ausencia de medidas para estabilizar la plantilla de Servicios Sociales y un «agujero» de 10,2 millones para sostener programas de Bienestar Social. «Es indecente que no se presupuesten fondos para reactivar el centro de día para mayores en situación de dependencia», ha añadido.

Mas (Compromís): «Un atraco fiscal que deja sin inversiones a los barrios»

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que la izquierda «no da por perdida la batalla». Ha definido las cuentas como «una calamidad» que no se puede enmendar y ha denunciado que, pese a que el gobierno municipal presume del presupuesto «más alto de la historia», las inversiones reales «caen a mínimos históricos».

«El gobierno municipal solo ha ejecutado 3 de cada 10 euros de inversiones en 2025» Rafa Mas Compromís

Según Mas, solo 20 millones llegarán a los barrios, y buena parte son proyectos arrastrados de otros ejercicios «porque el gobierno solo ejecuta 3 de cada 10 euros». Ha recordado que el año pasado quedaron 60 millones sin ejecutar.

«Recortan un 36% en vivienda en plena emergencia habitacional. Y, mientras recortan inversiones, los costes de quienes vivimos y trabajamos en Alicante: con una nueva subida de la tasa de basura, subida del recibo del agua, previsión de recaudar un 15% más en grúas y arrastres, un 40% más en sanciones y un 115% en la zona azul.», ha criticado. «Un atraco fiscal en toda regla a las familias alicantinas, que pagan más para recibir menos», afirma Mas.

Copé (EU-Podem): «El fallo no está en un punto, el fallo es el presupuesto»

Desde EU-Podem, Manolo Copé ha remarcado que el proyecto «nace mal» porque el interventor ya ha advertido de ingresos sin justificar, previsiones irreales, deuda innecesaria y un recorte del 23% en inversiones. También ha denunciado el déficit estructural de personal, que «provoca retrasos» en Bienestar Social.

«Los barrios y partidas que más lo necesitan vuelven a quedarse fuera» Manolo Copé EU-Podem

Ha señalado que los barrios que más lo necesitan «vuelven a quedarse fuera», y que las cuentas olvidan a mayores, juventud, políticas feministas, así como planes contra el calor extremo y la movilidad sostenible.

«El presupuesto no tiene fallos: el fallo es este presupuesto», ha resumido. «Decir no y presentar una enmienda a la totalidad no es bloquear; es abrir la puerta a unas nuevas cuentas que refuercen servicios sociales, cuiden los barrios y adapten Alicante al clima que ya estamos sufriendo», ha insistido Copé.