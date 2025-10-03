La huelga de autobuses interurbanos de Alicante arranca con esperas de una hora y sin graves incidencias La empresa concesionaria señala que atender todas las peticiones sindicales supone «un incremento de costes inasumibles» y pondría «en riesgo su supervivencia»

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 10:55 | Actualizado 11:04h.

La jornada de viernes ha arrancado con una huelga en los autobuses interurbanos de Alicante. El parón, convocado por el comité de empresa de La Alcoyana, transcurre, hasta el momento sin incidentes destacables.

Así lo aseguran desde la empresa concesionaria del servicio, al resaltar también que «los servicios mínimos han salido con normalidad» en todas las líneas afectadas: 21, 23, 24, 23N, 24N, 30, 35, 36, 38A, 40 y C-6.

Eso sí, tal y como muestran las previsiones, las frecuencias de paso se pueden alargar, como mínimo, hasta 60 minutos en el caso de la línea 21 que conecta Alicante con la playa de San Juan y El Campello.

En este sentido, la empresa ha emitido un comunicado en el que «lamenta las molestias que esta protesta pueda ocasionar a los usuarios del transporte público».

Asimismo, también recuerda que la vía del diálogo con los sindicatos está abierta, pero atender el cien por cien de las peticiones, señalan, «supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa».

En este sentido, recalcan que «ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial», pero, eso sí, poner en marcha el resto dejaría a la empresa «fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante».

En el mismo comunicado avisan que atender todas las peticiones sindicales pondría «en riesgo su supervivencia»; y, al mismo tiempo, recalcan las «mejoras laborales» en la plantilla según convenio.

«Las actuales condiciones salariales de la plantilla de conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en convenios colectivos que están vigentes hasta final de este año, y todos ellos contemplan mejoras laborales respecto a las condiciones fijadas en el convenio provincial del sector», ha concluido la empresa.