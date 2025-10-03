Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una de las líneas interurbanas afectadas por la huelga. SHOOTORI

Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias

Tendrán servicios mínimos durante la jornada con ajustes en las conexiones con la Universidad, hospitales y el aeropuerto

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:23

La huelga de autobuses convocada para este viernes 3 de octubre de 2025 afectará a las líneas interurbanas del área metropolitana de Alicante, que funcionarán con servicios mínimos.

Desde la empresa concesionaria del servicio han detallado los horarios y frecuencias de las rutas que circularán entre los distintos municipios de la comarca durante la jornada de protesta.

Las líneas afectadas son la 21, 23, 24, 23N, 24N, 30, 35, 36, 38A, 40 y C-6. En cambio, la 21N y el servicio nocturno de la C-6, con destino al aeropuerto, no se verán alterados y funcionarán con total normalidad.

La línea 21, que conecta Alicante con la playa de San Juan y El Campello, operará desde las 6.30 horas hasta las 22.30 horas, con un intervalo de paso de 60 minutos.

La línea 23, que une la ciudad con el Hospital de Sant Joan, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, y la 24, que enlaza Alicante con la Universidad y San Vicente, tendrán salidas desde las 6 horas hasta las 22.30 horas, con frecuencias de entre 20 y 30 minutos.

Universidad

En el caso de la línea 36, que conecta San Gabriel con la Universidad de Alicante, habrá tres salidas por la mañana desde San Gabriel, a las 7, 8 y 9 horas, y cuatro desde la Universidad a lo largo del día, a las 13.10, 14.10, 20.10 y 21.20 horas.

La línea 38A, que recorre la playa de San Juan, el Hospital de Sant Joan y la Universidad de Alicante, también contará con horarios especiales. Desde la Isleta circulará a las 6.50, 8.45, 10.40, 12.35 y 13.10 horas, mientras que desde la Universidad lo hará a las 7.50, 9.45, 11.40, 12.15, 13.25 y 14.20 horas.

Aeropuerto

La línea C-6, que conecta Alicante con el aeropuerto, mantendrá una frecuencia de paso cada veinte minutos con salidas desde la ciudad a partir de las 4.50 horas hasta las 22.50 horas, y desde el aeropuerto entre las 5.30 horas y las 23.35 horas. El servicio nocturno de esta línea no sufrirá alteraciones.

Más líneas

El resto de líneas interurbanas como la 30 (San Vicente-La Alcoraya), la 35 (Hospital Sant Joan-Tángel), la 40 (Agost-San Vicente-Alicante) o las conexiones C-51, C-52, C-53 y la 41, que enlazan distintos municipios de la comarca con Alicante y El Campello, quedarán reducidas a expediciones mínimas para garantizar la movilidad esencial.

