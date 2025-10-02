Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante El comité de empresa retoma las movilizaciones ante el estancamiento de las negociaciones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Nueva jornada de huelga en el transporte interurbano de L'Alacantí, los autobuses azules de La Alcoyana, ante la «falta de avances en la negociación del convenio colectivo y las continuas políticas de precarización laboral aplicadas por la dirección de la empresa», en palabras de los convocantes. El comité de empresa de La Alcoyana ha anunciado que reactivará a partir de este viernes, 3 de octubre, los paros en el servicio.

El órgano de representación de los trabajadores recuerda que durante las pasadas fiestas de Fogueres de Sant Joan en Alicante «la plantilla mostró generosidad» al aplazar la huelga, «con la esperanza» de que la compañía «avanzara en la negociación».

«Uno de los motivos de esa desconvocatoria fue la promesa de adecuación de la flota de autobuses, debido a las averías constantes que sufrían los vehículos«, ha apuntado el comité. En la actualidad, indican, »la flota continúa presentando una media de 15 averías diarias, lo que hace prácticamente imposible cumplir con el servicio diario y evidencia que los autobuses siguen operando en estado deficiente, con reparaciones parcheadas que no garantizan seguridad ni eficiencia«.

También ha indicado que la Dirección de Recursos Humanos en La Alcoyana y Vectalia «ha adoptado un modelo autoritario y represivo». Asimismo, el comité ha subrayado que «la mayor beneficiada de la ampliación del servicio en mayo ha sido la empresa, que ha visto incrementados sus beneficios mientras mantiene a la plantilla bajo presión constante, buscando exprimir al máximo el contrato de emergencia en beneficio propio» y «sin mejoras para los trabajadores», según la versión de los empleados.

«Medida necesaria»

Igualmente, ha remarcado que «ceder en la negociación del convenio ahora sería sacrificar el futuro de los trabajadores, especialmente ante el proceso de licitación pendiente que determinará sus condiciones laborales en los próximos años». Por todo ello, ha continuado, «la huelga del 3 de octubre se presenta como una medida necesaria para exigir negociación real, respeto a los derechos laborales y defensa de la dignidad de la plantilla».

Así, el comité de empresa ha lamentado «profundamente» las «molestias» que esta huelga pueda ocasionar a los usuarios, aunque ha destacado que «la movilización es imprescindible para garantizar condiciones laborales justas, seguridad en el servicio y el respeto de los derechos de los trabajadores».