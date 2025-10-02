Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús interurbano de Alicante, en el cruce de Federico Soto con la calle del Teatro. Shootori

Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante

El comité de empresa retoma las movilizaciones ante el estancamiento de las negociaciones

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:25

Nueva jornada de huelga en el transporte interurbano de L'Alacantí, los autobuses azules de La Alcoyana, ante la «falta de avances en la negociación del convenio colectivo y las continuas políticas de precarización laboral aplicadas por la dirección de la empresa», en palabras de los convocantes. El comité de empresa de La Alcoyana ha anunciado que reactivará a partir de este viernes, 3 de octubre, los paros en el servicio.

El órgano de representación de los trabajadores recuerda que durante las pasadas fiestas de Fogueres de Sant Joan en Alicante «la plantilla mostró generosidad» al aplazar la huelga, «con la esperanza» de que la compañía «avanzara en la negociación».

Noticias relacionadas

Los autobuses interurbanos de Alicante mantienen la huelga durante las Hogueras 2025

Los autobuses interurbanos de Alicante mantienen la huelga durante las Hogueras 2025

La huelga de transporte metropolitano se cuela en el Pleno de Alicante

La huelga de transporte metropolitano se cuela en el Pleno de Alicante

Servicios mínimos y esperas de más de una hora por la huelga del autobús interurbano de Alicante

Servicios mínimos y esperas de más de una hora por la huelga del autobús interurbano de Alicante

«Uno de los motivos de esa desconvocatoria fue la promesa de adecuación de la flota de autobuses, debido a las averías constantes que sufrían los vehículos«, ha apuntado el comité. En la actualidad, indican, »la flota continúa presentando una media de 15 averías diarias, lo que hace prácticamente imposible cumplir con el servicio diario y evidencia que los autobuses siguen operando en estado deficiente, con reparaciones parcheadas que no garantizan seguridad ni eficiencia«.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

También ha indicado que la Dirección de Recursos Humanos en La Alcoyana y Vectalia «ha adoptado un modelo autoritario y represivo». Asimismo, el comité ha subrayado que «la mayor beneficiada de la ampliación del servicio en mayo ha sido la empresa, que ha visto incrementados sus beneficios mientras mantiene a la plantilla bajo presión constante, buscando exprimir al máximo el contrato de emergencia en beneficio propio» y «sin mejoras para los trabajadores», según la versión de los empleados.

«Medida necesaria»

Igualmente, ha remarcado que «ceder en la negociación del convenio ahora sería sacrificar el futuro de los trabajadores, especialmente ante el proceso de licitación pendiente que determinará sus condiciones laborales en los próximos años». Por todo ello, ha continuado, «la huelga del 3 de octubre se presenta como una medida necesaria para exigir negociación real, respeto a los derechos laborales y defensa de la dignidad de la plantilla».

Así, el comité de empresa ha lamentado «profundamente» las «molestias» que esta huelga pueda ocasionar a los usuarios, aunque ha destacado que «la movilización es imprescindible para garantizar condiciones laborales justas, seguridad en el servicio y el respeto de los derechos de los trabajadores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  3. 3 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  4. 4 Un pueblo de Alicante está entre los más ricos de España y seguro que no es el que piensas
  5. 5 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga
  6. 6 Un grupo de alicantinos en el Oktoberfest de Múnich durante la amenaza de bomba: «Escuchamos sirenas, pero no sabíamos qué pasaba»
  7. 7 El nuevo pulmón azul del Mediterráneo nacerá en Alicante con la ampliación de las praderas de posidonia
  8. 8 Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí
  9. 9 Denuncian el vertido de «aguas residuales sin tratamiento» por el Barranco de las Ovejas en Alicante
  10. 10 Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante

Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante