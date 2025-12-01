El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz La compañía eléctrica anuncia la interrupción del suministro por motivos de mantenimiento

Adrián Mazón Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:53

La ciudad de Alicante se prepara para sufrir nuevos cortes de luz durante esta primera de diciembre. Varias calles de la zona centro serán las afectadas, con una interrupción del suministro que durará hasta seis horas y media.

Estos nuevos cortes de luz en Alicante, anunciados por la compañía eléctrica Iberdrola, servirán para que los operarios de la empresa puedan llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora en la red del suministro eléctrico de la ciudad.

Así, la compañía eléctrica arrancará con nuevos cortes de luz este miércoles 3 de diciembre en la Rambla de Méndez Núñez de Alicante. El bloque afectado será el número 24 de esta vía, con la interrupción del suministro entre las 8.30 y 13 horas.

Será 24 horas después cuando nuevos cortes de luz azotarán otras dos calles de Alicante. Estos se producirán entre las 8.30 y las 14 horas del jueves 4 de diciembre en San Fernando y el paseo de la Explanada de España.

Cortes de luz en Alicante el miércoles 3 de diciembre Rambla de Méndez Núñez: 24

Cortes de luz en Alicante el jueves 4 de diciembre Calle San Fernando: 32, 42 y 44

Paseo de la Explanada de España: 21

En el caso de la calle San Fernando, los bloques que permanecerán sin luz durante seis horas y media serán los número 32, 42 y 44; y en el de la Explanada, el edificio 21.