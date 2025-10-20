Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús en la parada de Alfonso el Sabio de Alicante. Miriam Gil Albert

San Gabriel denuncia los recortes en el autobús

Aseguran que los nuevos horarios han provocado esperas excesivas y pérdida de conexiones con el resto de la red

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:37

Comenta

El malestar crece entre los vecinos del barrio de San Gabriel por los recortes aplicados en el servicio de transporte público. La reducción de horarios en la línea 1 de autobuses, que conecta esta zona con el centro de la ciudad, ha generado un profundo descontento entre los usuarios, que denuncian esperas excesivas y la pérdida de enlaces con otros medios de transporte.

Representantes vecinales se han reunido este lunes con la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Masatusa —empresa perteneciente a Vectalia, concesionaria del servicio— para analizar la situación. Durante el encuentro, se ha puesto sobre la mesa la supresión de trayectos en determinadas franjas horarias y la falta de alternativas que garanticen una movilidad adecuada para los residentes del barrio.

A través de un comunicado, los vecinos expresan un malestar generalizado entre trabajadores, estudiantes y personas mayores que dependen del autobús para desplazarse diariamente. «El recorte, que afecta a las líneas 1, 3, 6, 8 y 10 desde el pasado 14 de julio, ha sido un error y una irresponsabilidad que perjudica a los usuarios y ha supuesto además la no renovación de contrato a doce conductores», denuncian desde CCOO.

La sección sindical señalan que el Ayuntamiento justificó los recortes como un «ajuste de verano», aunque —según el sindicato— la medida responde realmente a la caducidad de las tarjetas gratuitas de transporte. «El Consistorio supuso, sin datos públicos que lo avalen, que bajaría el uso del bus, y el resultado ha sido justo el contrario: más daño a la calidad del servicio público en Alicante», afirman.

Los representantes sindicales recuerdan que los ajustes estivales suelen destinarse a reforzar las líneas de playa, no a reducir la frecuencia general del servicio. «Esta reducción se ha convertido en un recorte encubierto que ahora intentan consolidar», alertan.

«En un servicio público como el transporte urbano debe garantizarse la equidad. Todos los ciudadanos deben tener acceso a un transporte de calidad, independientemente del barrio en el que residan», subrayan desde CCOO.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los vecinos exigen al Ayuntamiento de Alicante que revierta los recortes y refuerce la línea 1 para recuperar una frecuencia adecuada. Denuncian además que el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, «hace oídos sordos» a las peticiones ciudadanas y no ha ofrecido una respuesta concreta a las demandas planteadas.

Mientras tanto, el vecindario de San Gabriel anuncia que continuará con las movilizaciones «hasta que se restablezca un servicio digno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  3. 3 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  4. 4 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  5. 5 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  8. 8 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante San Gabriel denuncia los recortes en el autobús

San Gabriel denuncia los recortes en el autobús