San Gabriel denuncia los recortes en el autobús Aseguran que los nuevos horarios han provocado esperas excesivas y pérdida de conexiones con el resto de la red

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

El malestar crece entre los vecinos del barrio de San Gabriel por los recortes aplicados en el servicio de transporte público. La reducción de horarios en la línea 1 de autobuses, que conecta esta zona con el centro de la ciudad, ha generado un profundo descontento entre los usuarios, que denuncian esperas excesivas y la pérdida de enlaces con otros medios de transporte.

Representantes vecinales se han reunido este lunes con la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Masatusa —empresa perteneciente a Vectalia, concesionaria del servicio— para analizar la situación. Durante el encuentro, se ha puesto sobre la mesa la supresión de trayectos en determinadas franjas horarias y la falta de alternativas que garanticen una movilidad adecuada para los residentes del barrio.

A través de un comunicado, los vecinos expresan un malestar generalizado entre trabajadores, estudiantes y personas mayores que dependen del autobús para desplazarse diariamente. «El recorte, que afecta a las líneas 1, 3, 6, 8 y 10 desde el pasado 14 de julio, ha sido un error y una irresponsabilidad que perjudica a los usuarios y ha supuesto además la no renovación de contrato a doce conductores», denuncian desde CCOO.

La sección sindical señalan que el Ayuntamiento justificó los recortes como un «ajuste de verano», aunque —según el sindicato— la medida responde realmente a la caducidad de las tarjetas gratuitas de transporte. «El Consistorio supuso, sin datos públicos que lo avalen, que bajaría el uso del bus, y el resultado ha sido justo el contrario: más daño a la calidad del servicio público en Alicante», afirman.

Los representantes sindicales recuerdan que los ajustes estivales suelen destinarse a reforzar las líneas de playa, no a reducir la frecuencia general del servicio. «Esta reducción se ha convertido en un recorte encubierto que ahora intentan consolidar», alertan.

«En un servicio público como el transporte urbano debe garantizarse la equidad. Todos los ciudadanos deben tener acceso a un transporte de calidad, independientemente del barrio en el que residan», subrayan desde CCOO.

Los vecinos exigen al Ayuntamiento de Alicante que revierta los recortes y refuerce la línea 1 para recuperar una frecuencia adecuada. Denuncian además que el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, «hace oídos sordos» a las peticiones ciudadanas y no ha ofrecido una respuesta concreta a las demandas planteadas.

Mientras tanto, el vecindario de San Gabriel anuncia que continuará con las movilizaciones «hasta que se restablezca un servicio digno».