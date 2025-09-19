Esto es lo que bajará el recibo del IBI en Alicante según la vivienda o local PP y Vox sacan adelante la rebaja en la Comisión de Hacienda con los votos en contra de los grupos de izquierdas

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:17 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

Todo apunta a que el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Alicante bajará a partir de la próxima semana, cuando el Pleno municipal refrendará la propuesta de disminuir un 1,20% el impuesto.

Será el próximo 25 de septiembre cuando la rebaja del IBI se aprobará de forma definitiva, la cual beneficiará a más de 336.000 viviendas y locales de la ciudad de Alicante.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha resaltado que esta reducción del 1,20% en el recibo del IBI «se suma al 5% que ya rebajamos en 2019».

Así, la nueva ordenanza del IBI establece en 0,61985 por 100 el tipo de gravamen para bienes urbanos cuando el tipo anterior era de 0,62042. Además, esta medida contempla distintos tipos de bonificaciones, según el tipo de vivienda o local.

Entre ellas destacan la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos.

También se añade la bonificación aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que alcanzan el 50%.

Junto a otra a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.

Luz verde en la Comisión de Hacienda

La nueva ordenanza ha sido aprobada este viernes en la Comisión de Hacienda, paso previo a su aprobación definitiva en el Pleno. PP y Vox han votado a favor, mientras PSOE, Compromís y Esquerra Unida la han rechazado.

«Es triste que los grupos políticos de izquierdas quieran seguir subiendo impuestos, como ya ha hecho Sánchez más de 100 veces desde que gobierna», ha lamentado Beldjilali, al tiempo que ha celebrado el acuerdo con Vox.

En este sentido, la concejala de Hacienda ha apelado «a la sensatez» al resto de grupos para que «apoyen en el Pleno la nueva ordenanza del IBI, porque se ajusta a lo que demandan los alicantinos sin perjudicar a las arcas municipales».

Enmiendas rechazadas

Las enmiendas planteadas por los grupos PSOE y EU han sido rechazadas. En el caso de los cambios que quería introducir el PSOE en la ordenanza ninguno de los cinco han sido admitidos en su mayoría por no ajustarse al Plan Económico Financiero o por defectos técnicos. Las planteadas por EU las 21 han sido rechazadas por cuestiones legales y técnicas.