Alicante estrena la Navidad con una marea de Papá Noeles en La Florida Una carrera por el comercio local reúne a más de 600 participantes

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:09 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

La Navidad ha arrancado con fuerza en La Florida, donde más de 600 personas vestidas de Papá Noel han llenado este sábado las calles del barrio en la VIII Carrera Popular de Papá Noel–La Florida, una cita ya clásica que vuelve a reunir deporte, ambiente festivo y apoyo al comercio de proximidad.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha sido la encargada de dar la salida desde la plaza Padre Ángel Carcagente, donde desde primera hora se ha respirado un ambiente «muy navideño y muy de barrio», tal y como ha destacado. López ha celebrado que esta iniciativa «crece cada año, une a las familias y da visibilidad a las tiendas que mantienen vivo al barrio».

El circuito, de cinco kilómetros, ha llevado a los participantes por las calles principales de La Florida, convertidas en un río de Papá Noel ataviados con los característicos trajes amarillos y blancos. La carrera, organizada por el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), con el patrocinio de Woolo, ha vuelto a reunir a deportistas, vecinos y visitantes en una jornada donde el deporte se ha mezclado con la dinamización comercial.

La mañana ha comenzado con talleres infantiles y la entrega de dorsales, antes de que se disputaran las distintas categorías. La prueba absoluta y la modalidad de andarines han salido a las diez, mientras que los más pequeños han corrido después entre los aplausos del público.

En la categoría absoluta masculina se han impuesto Sergio López, Jonathan Riquelme y Adrià Rupérez. En la femenina, el podio ha sido para Karina Córdoba, Marta Soto y Laura Teuler. Los ganadores han recibido vales comerciales entregados por ACUA, que ha celebrado «la excelente acogida de una edición que vuelve a demostrar que vecinos y comerciantes hacemos barrio, y que queremos que La Florida siga siendo un lugar al que volver».

La carrera ha cerrado la mañana dejando imágenes festivas y un mensaje claro: el espíritu navideño en La Florida se vive en la calle, en comunidad y apoyando al pequeño comercio que sostiene la vida del barrio.