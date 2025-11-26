Conciertos de flamenco gratis con vistas desde lo alto del castillo de Santa Bárbara El guitarrista Antonio Muñoz y las bailaoras Verónica y Rocío Sempere actuarán en el nuevo ciclo de la fortaleza alicantina

El castillo de Santa Bábara se prepara para coger mucho duende. Lo hace con el nuevo ciclo de flamenco que ha subido a la fortaleza hasta este mes de diciembre, con las tres últimas actuaciones y conciertos.

El ciclo 'Flamenco en el Castillo', que cuenta con acceso gratuito, se prepara para retumbar, una vez más, con dos espectáculos este fin de semana.

Las citas con espectáculos de flamenco, con música y baile en directo, serán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre a las 13 horas en lo alto del castillo de Santa Bárbara de Alicante.

El público asistente podrá disfrutar de una degustación de chocolate de La Vila Joiosa, por gentileza de Marcos Tonda, una de las empresas más emblemáticas del sector.

Actuaciones del sábado en el castillo

La primera actuación del fin de semana será 'Flamenco y Compás', este sábado a las 13 horas. La protagoniza Antonio Muñoz, guitarrista oficial del festival 'El Cante de las Minas'.

Muñoz presentará este espectáculo basado en el arte más profundo y sentido, visto desde la mirada de 25 años a cargo del festival flamenco del Cante de las Minas, reconocido mundialmente.

Le acompañan en el escenario Bastian Contreras al cante y al baile la lorquina Verónica. Forma parte del elenco de artistas de Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales y es bailaora del reconocido violinista flamenco Paco Montalvo.

Espectáculo del domingo en la fortaleza

'Zambra Flamenca' es el espectáculo de flamenco que se celebrará este domingo 30 de noviembre en el castillo de Santa Bárbara, en directo con la consagrada bailaora alicantina Rocío Sempere.

Es una artista con una amplia trayectoria en escenarios tanto con otros artistas de primer nivel, como con producciones propias. Le acompañan en el escenario Antonio y Santiago Moreno a la guitarra y al cante.