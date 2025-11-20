Alerta por posible estafa: Alicante avisa de que 'The Japan Vibes' carece de autorización El Ayuntamiento desaconseja comprar entradas e informa de que no se ha concedido ningún permiso

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Lo que promete ser «una experiencia cultural, gastronómica y sensorial única» y se anuncia como «Vive Japón sin salir de España» parece más bien una presunta estafa de carácter masivo. Al menos así lo ha advertido este jueves el Ayuntamiento de Alicante, que ha querido dejar claro que no ha concedido ningún tipo de autorización al supuesto evento 'The Japan Vibes'.

Este festival ha levantado las alertas en ciudades como Málaga o Zaragoza y también en Alicante. En la capital el evento se anuncia para los días 15, 16 y 17 de mayo. Pero el consistorio alicantino ha lanzado un comunicado en el que recomienda no comprar entradas para este evento. De hecho, fuentes municipales consideran que podría tratarse de un fraude.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha explicado que en el Consistorio «no se ha recibido ninguna petición de permiso para la celebración de un evento con este nombre en Alicante» y añade que «ya se han advertido irregularidades similares con este mismo evento en varias ciudades e incluso en otros países», por lo que «recomendamos que no se compren entradas».

Son varios los ayuntamientos españoles que ya han confirmado que la iniciativa se anuncia en sus municipios sin haber solicitado ni obtenido los permisos pertinentes.

Desde la Embajada de Japón en España han emitido un comunicado oficial advirtiendo de que están «recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado 'The Japan Vibes' y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la Embajada». Además, señalan que se han detectado alertas con el mismo evento en otros países como Chile y aconseja «que se tomen las precauciones necesarias».

Una supuesta estafa online

'The Japan Vibes' promete en su página web ser un «festival lleno de magia, donde Japón cobra vida a través de su comida tradicional, espectáculos en directo, talleres participativos y un ambiente inolvidable». Entre las actividades que se incluyen por un precio anticipado de 34,95 euros están un menú en el que se puede escoger entre sushi, ramen o carne Kobe/Wagyu como plato principal, una taza de té japonés de regalo, un espectáculo de geishas profesionales en acción y una exhibición de sumo.

En el anuncio explican que el supuesto evento empezaría a las 18 horas y acabaría sobre las 23.30 en la plaza del Papa Juan Pablo II, 25. Esta dirección, en la actualidad, la ocupan una pizzería y un local de kebab en el barrio alicantino del PAU I. En la web insisten en que no habrá venta en taquilla.

La entrada VIP, por 49,95 euros, incluye además acceso prioritario, bebida ilimitada, asiento preferente y cesta de regalo.

