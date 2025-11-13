Máquina, un festival para la Generación Z: programación, conciertos y talleres gratis El certamen apuesta por el talento joven con una amplia oferta cultural en Las Cigarreras

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:33 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

Alicante prepara para el fin de semana una cita imprescindible en la agenda cultural de Alicante. El Festival Máquina llega con una apuesta enfocada en los jóvenes pero abierta a todas las edades.

La Generación Z serán los protagonistas el viernes 14 y el sábado 15 Las Cigarreras con un programa que incluye conciertos, talleres, intervenciones artísticas y performance de más de veinte artistas. Esta cita se ha consolidado como una de las citas culturales más estimulantes del otoño en Alicante.

El festival Máquina, propuesta de Leticia Cano y Movidas Ardilla, busca cuestionar, inspirar y conectar a las nuevas generaciones de creadores, a través de propuestas artísticas que rompen con los formatos tradicionales, promoviendo el arte como lugar de encuentro, diálogo y transformación.

Programación Máquina 2025

Con espíritu crítico y experimental, el festival presenta una programación para el público joven, con conciertos que traerán a Las Cigarreras a algunos de los creadores locales más innovadores del momento, como son Corte!, Gazella y Svsto.

El programa arranca el viernes a las 17 horas con los talleres «Do It Yourself, Do It Together, Do It Now», de Mistela Punx, y con «Escribir sobre tonterías», espacio dedicado a la escritura creativa de la mano de Juanpe Sánchez López, a las 18 horas. Les seguirá la sesión de Dj, a cargo de Mistela Punx a las 20 horas y el concierto de Corte! de 21 a 22 horas.

El sábado 15 empezará la jornada con el taller de escritura creativa de 12 a 14 horas. Por la tarde, será el turno de Héctor Fuertes con su performance «Devotion».

La sesión musical comenzará a las 20 horas en la Trasera con la actuación en vivo por primera vez en el festival de Las Precarias de Torrevieja. Paralelamente, en la Caja Negra tendrá lugar la performance «Ultra Femme Frequencies», de Meritxell de Soto.

Cerrarán el festival los conciertos de Gazella y Svsto, a las 21.30 horas y 22.30 horas, respectivamente.

Como novedad, Máquina lanzará una convocatoria abierta de programadores para su próxima edición, Máquina 2026, con el objetivo de seguir ampliando la diversidad de miradas y voces que dan forma a su propuesta artística.

Principales novedades

Todas las actividades del festival son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. Los talleres requieren inscripción previa a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del festival o escribiendo a hola@todobien.org.