Tres hombres ingresan en prisión por el sucuestro y la violación de una mujer en Alicante La víctima estuvo una semana retenida en una casa contra su voluntad

sTere Compañy Martínez Alicante Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:04 Comenta Compartir

Tres hombres han ingresado en prisión por su presunta implicación en el secuestro y agresión sexual de una mujer que permaneció retenida durante siete días en un narcopiso de Alicante. La Policía Nacional logró rescatarla el pasado viernes en un operativo que permitió detener a los sospechosos, según ha confirmado el cuerpo policial.

El principal acusado está considerado autor de la retención ilegal y las agresiones sexuales, mientras que los otros dos detenidos habrían actuado como cómplices. Todos ellos han ingresado ya en prisión por orden judicial.

La víctima relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre, con la colaboración de dos jóvenes que la mantuvieron encerrada contra su voluntad. Cuando los agentes la encontraron, estaba semiconsciente y con quemaduras en varias partes del cuerpo.

Los dos cómplices se encontraban en la vivienda durante el rescate y afirmaron que habían sido coaccionados por el presunto autor principal, que ya había sido detenido el día anterior por otros hechos sin relación con el caso.

La intervención policial se inició gracias a la alerta de una joven que acudió al piso a comprar droga y vio a la víctima en el interior. Su aviso permitió a los agentes liberar a la mujer y detener a los implicados. La víctima recibió asistencia médica inmediata y permanece bajo seguimiento especializado.

