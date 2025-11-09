Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional. MIRIAM GIL ALBERT

Tres hombres ingresan en prisión por el sucuestro y la violación de una mujer en Alicante

La víctima estuvo una semana retenida en una casa contra su voluntad

sTere Compañy Martínez

sTere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

Tres hombres han ingresado en prisión por su presunta implicación en el secuestro y agresión sexual de una mujer que permaneció retenida durante siete días en un narcopiso de Alicante. La Policía Nacional logró rescatarla el pasado viernes en un operativo que permitió detener a los sospechosos, según ha confirmado el cuerpo policial.

El principal acusado está considerado autor de la retención ilegal y las agresiones sexuales, mientras que los otros dos detenidos habrían actuado como cómplices. Todos ellos han ingresado ya en prisión por orden judicial.

La víctima relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre, con la colaboración de dos jóvenes que la mantuvieron encerrada contra su voluntad. Cuando los agentes la encontraron, estaba semiconsciente y con quemaduras en varias partes del cuerpo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los dos cómplices se encontraban en la vivienda durante el rescate y afirmaron que habían sido coaccionados por el presunto autor principal, que ya había sido detenido el día anterior por otros hechos sin relación con el caso.

La intervención policial se inició gracias a la alerta de una joven que acudió al piso a comprar droga y vio a la víctima en el interior. Su aviso permitió a los agentes liberar a la mujer y detener a los implicados. La víctima recibió asistencia médica inmediata y permanece bajo seguimiento especializado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)
  2. 2 Las incógnitas del crimen de la casa de campo de Elche: un cumpleaños que acabó con un asesinato a sangre fría
  3. 3 Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc
  4. 4 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 8 de noviembre en Alicante
  5. 5 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  6. 6 Las pensiones desbancan a los salarios como la principal fuente de ingresos en seis municipios de Alicante
  7. 7 Moncloa cuenta con un acuerdo «rápido» entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones
  8. 8 Los Riquelme se lanzan a enseñar en las Américas el mejor arroz de Alicante
  9. 9 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  10. 10 ¿El final del pescado de bahía? Más de un centenar de barcos espera una decisión de Bruselas para faenar en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tres hombres ingresan en prisión por el sucuestro y la violación de una mujer en Alicante

Tres hombres ingresan en prisión por el sucuestro y la violación de una mujer en Alicante