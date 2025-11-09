Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Policía Nacional en loz juzgados de Alicante. Miriam Gil Albert

Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años

La mujer también tiene una hija invidente de siete años llegada desde Argelia

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:24

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 27 años acusada de provocar lesiones en los ojos de su hijo de dos años con un líquido irritante, según ha confirmado el propio cuerpo policial.

El menor permaneció hospitalizado desde agosto hasta hace apenas unos días, periodo en el que ha mostrado mejoría en su estado de salud. Actualmente, el niño se encuentra bajo tutela de la administración, que garantiza su cuidado y protección.

Según las investigaciones, la mujer también tiene una hija invidente de siete años, llegada desde Argelia en circunstancias que presentan similitudes con las de su hermano pequeño. Fuentes policiales barajan la posibilidad de que la madre esté afectada por algún trastorno psicológico, aunque la investigación continúa abierta.

El caso saltó a los servicios sanitarios del Hospital General, que detectaron las lesiones oculares y activaron el protocolo de protección infantil, comunicándolo inmediatamente al juzgado. Tras la intervención policial, se inició una investigación que ha culminado con la detención de la madre en Alicante, según ha confirmado el cuerpo nacional.

La Policía continúa trabajando para esclarecer todas las circunstancias que rodean este caso y garantizar la protección de los menores implicados.

