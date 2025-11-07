Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La operación policial desarrollada este viernes. LP

Desmantelan una plantación 'indoor' de marihuana en Dénia

La Policía Nacional detiene a tres personas en la operación desarrollada este viernes en un chalé de la entidad local menor de La Xara

R. González

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:39

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado este viernes una plantación 'indoor' de marihuana en La Xara, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes han detenido a tres personas por un presunto delito contra la salud pública.

La operación ha tenido lugar a primera hora de la mañana en un chalé situado a las afueras de esta entidad local menor perteneciente a Dénia. Los efectivos policiales han registrado la vivienda y en su interior han localizado una gran plantación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  6. 6 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  7. 7 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  8. 8 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  9. 9 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  10. 10 Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo internacional que llevaba oculto de la Justicia desde 2018

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Desmantelan una plantación 'indoor' de marihuana en Dénia

Desmantelan una plantación &#039;indoor&#039; de marihuana en Dénia