Arrestada por desviar la pensión de su ex y pedir préstamos a su nombre La mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Elche por estafa

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Habían roto la relación, pero al parecer ella quería seguir viviendo de la pensión de su ex de manera fraudulenta, que además no tenía más ingresos. La Policía Nacional ha detenido en Elche a una mujer por desviar el cobro de la pensión mensual de anterior relación sentimental y hasta pedir préstamos a su nombre. Los agentes la consideran como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y hurto.

La investigación se inició cuando la víctima, una persona de avanzada edad, acudió a dependencias policiales para denunciar que no había recibido el ingreso de su pensión de jubilación. Tras contactar con la Seguridad Social, se le comunicó que el pago se había realizado correctamente, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche permitieron descubrir que la pensión había sido ingresada en una cuenta bancaria nueva, abierta fraudulentamente por la ex pareja de la víctima. Conocedora de sus claves y de la fecha de cobro, habría desviado el dinero a la nueva cuenta, además de solicitar un préstamo de 2.000 euros y transferir más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima.

Recomendaciones y consejos La Policía Nacional recuerda la importancia de no compartir contraseñas, claves bancarias ni información personal, incluso con personas del entorno cercano, y recomienda denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en las cuentas personales.

Durante la investigación, la víctima manifestó que había tenido numerosos problemas con su ex pareja, quien incluso llegó a llamar en dos ocasiones a los servicios de emergencia alegando falsamente que él se había fugado del domicilio porque padecía alzhéimer.

La detenida, de 54 años de edad, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.