Urgente La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante
La droga decomisada al narcotraficante. GC

La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante

La droga viajaba oculta en dos cajas metálicas fuertemente selladas y envueltas en plástico transparente dirección el extranjero

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Orihuela

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:50

La Guardia Civil ha detenido a un narco que circulaba por la AP-7 con 22 kilos de marihuana ocultos en su vehículo. El sospechoso fue interceptado en un control de tráfico a la altura de Orihuela por superar la velocidad permitida, según han confirmado fuentes de la Comandancia de Alicante.

El detenido, de 38 años, circulaba por la AP-7, que atraviesa la provincia de Alicante de norte a sur, con la droga oculta en dos cajas metálica Durante la inspección, los agentes del Destacamento de Tráfico del Instituto Armado de Torrevieja observaron una bolsa con prendas que desprendían un fuerte olor a marihuana, lo que levantó aún más sospechas.

En el registro, hallaron una caja de grandes dimensiones envuelta en plástico transparente en los asientos traseros del vehículo y otra de características similares en el maletero. Ambas estaban fuertemente selladas con varias cerraduras, por lo que fue necesario emplear herramientas para abrirlas con control.

Una de las cajas intervenidas, donde el narco escondía la droga. GC

En su interior, el sospechoso escondía 22.650 kilos de 'maría' distribuidos en 21 paquetes envasados al vacío. Además, durante el registro del coche se decomisaron 1.340 euros en efectivo, según detallan fuentes de la investigación.

El detenido, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares. Por su parte, el vehículo, que tenía como destino el extranjero, fue intervenido junto con la sustancia estupefaciente y el dinero aprhendido.

