Comisaría de la Zona Norte de Alicante. PN

Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico

La arrestada realizó por 1.200 euros esta operación a otra mujer, dejándole lesiones en la boca, cara y labios e imposibilitándole comer durante un mes | La presunta autora de los hechos trabajaba desde su casa, sin contar con las medidas sanitarias necesarias

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:35

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 43 años que se hacía pasar por médico estético y ofertaba tratamientos desde su propio domicilio, todo ello sin contar con ningún título ni formación para ejercer la actividad en España. Tampoco contaba con ningún permiso sanitario para hacerlo desde su casa.

Los agentes descubrieron a esta impostora tras la denuncia de una mujer que recibió uno de sus tratamientos con ácido hialurónico por 1.200 euros. La perjudicada sufrió lesiones en la boca, cara y labios tras la operación, dejándole secuelas e impidiéndole comer normal durante casi un mes, según detallan fuentes de la investigación.

La investigación arrancó tras la denuncia de la mujer perjudicada. En dicha denuncia aseguraba que había conocido de la existencia de la presunta autora de los hechos a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas. Tras recibir el mismo y en los días posteriores se le inflamaron los labios y la boca, imposibilitándole comer normal durante casi un mes y quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido.

Tras la denuncia los agentes iniciaron las pesquisas correspondientes y dieron con la presunta autora de las lesiones, siendo esta una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular. Finalmente los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

