Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante. Shootori

Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra

La Fiscalía les atribuye pagos irregulares durante tres años desde la empresa concursada hacia la sociedad que ellos mismos controlaban

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:33

Dos administradores concursales se sientan este martes, 21 de octubre, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante por un delito de malversación. La Fiscalía pide seis años de cárcel para los procesados, a los que acusa de ordenar pagos irregulares durante tres años desde la empresa concursada hacia la sociedad que ellos mismos controlaban.

El fiscal mantiene que en noviembre de 2017 un Juzgado de lo Mercantil de Alicante nombró a la empresa de los acusados administrador concursal de una firma que estaba en concurso.

Según relata la acusación pública, entre los años 2018 a 2021, se produjeron operaciones bancarias, ordenadas o autorizadas por los procesados, en las que la mercantil de los prenjuiciados recibía pagos por parte de la concursada.

Asimismo, el Ministerio Fiscal añade que los acusados pagaron con dinero de la empresa en concurso servicios y costes que le correspondía asumir a los administradores concursales. La vista oral se celebra a las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia alicantina.

