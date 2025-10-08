La Policía Nacional detiene en Alicante a un estafador que cobró 3.000 euros por unas placas solares que nunca llegó a instalar El arrestado pidió la mitad del presupuesto por adelantado a la víctima, argumentando que era para la compra de materiales | Tras recibir las transferencias bancarias fue dando largas al afectado

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:57

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 36 años por, presuntamente, estafar 3.000 euros tras haber sido contratado para instalar unas placas solares en una vivienda. El individuo exigió un pago por adelantado de la mitad del presupuesto para comprar materiales y tras recibirlo nunca llegó a colocar las placas.

Según explican fuentes policiales, un conocido de la víctima le recomendó que contactase con la empresa de la que era administrador el arrestado, ya que tenía intención de instalar las placas en el domicilio. Tras el contacto se reunieron en la nave de la empresa, donde el perjudicado recibió un presupuesto de 6.735,43 euros para los trabajos.

El presunto estafador le pidió abonar antes del inicio de las obras la mitad del dinero, para así poder comprar los materiales. La víctima, que aceptó las condiciones, emitió tres transferencias bancarias de mil euros cada una a la cuenta de la empresa que le proporcionó el instalador, quedando la obra a la espera de iniciarse.

Sin embargo, pasados unos días el afectado volvió a contactar con el instalador para interesarse por las obras, recibiendo excusas en esta ocasión y en las posteriores en las que contactó. De hecho, tras repetidos intentos, el presunto estafador dejó de coger las llamadas, siendo imposible volver a contactar por ningún medio.

Llegado este punto, el perjudicado decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional, haciéndose cargo de la investigación los agentes especializados en estafas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante (UDEF). Los investigadores, tras las gestiones de investigación tendentes a la averiguación de la identidad del instalador, lo localizaron y detuvieron como presunto responsable del delito denunciado.