Detenido en Crevillent un joven por casi 40 robos en coches y un asalto con arma blanca en un mercadillo de Alfaz del Pi Al arrestado, que contaba con antecedentes por hechos similares, se le atribuyen 38 delitos cometidos en distintas localidades de la Marina Baixa, l'Alcoià y el Bajo Vinalopó

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:23 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido en Crevillent al presunto responsable de más de una treintena de robos en vehículos por toda la provincia de Alicante. El joven, de 24 años, es el supuesto autor de 38 delitos relacionados con robos y daños en el interior de vehículos, entre los que se encuentran también la sustracción de un turismo y un asalto con arma blanca en un mercadillo de Alfaz del Pi.

La investigación arrancó el pasado mes de mayo tras detectarse un incremento de robos en el interior de vehículos en la localidad de Crevillent. Las pesquisas del Área de Investigación de la Guardia Civil de esta localidad permitieron identificar un patrón común y, a través de las pruebas recabadas, relacionar los hechos con un mismo individuo que ya había sido detenido anteriormente por delitos similares.

Durante los meses de seguimiento del caso y estudio de las evidencias, los agentes lograron vincular al sospechoso con un total de 38 hechos delictivos en las localidades de Crevillent, Ibi, Alfaz del Pi, Altea y El Albir, según fuentes de la Guardia Civil.

Entre los delitos esclarecidos se encuentra un robo con intimidación y violencia ocurrido el pasado 6 de julio, cuando el joven arrestado asaltó a un trabajador de un mercadillo de Alfaz del Pi con un arma blanca, causándole lesiones leves al ser sorprendido mientras sustraía mercancía.

El 25 de septiembre, una vez localizado el sospechoso, la Guardia Civil procedió a su detención en Crevillent, quedando así finalizada la investigación. El arrestado, un hombre de 24 años al que se le imputan los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca, sustracción de turismo, robos en interior y daños en vehículos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Elche, que decretó su libertad con medidas cautelares.