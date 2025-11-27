Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
Una agente de la UDEF de Alicante durante sus labores de investigación. TA

La Policía destapa el montaje de un hombre que denunció cargos falsos tras el alquiler de un Audi Q5 en Alicante

La investigación de la UDEF acreditó que el supuesto perjudicado, con siete detenciones previas, había autorizado las operaciones y reclamado su devolución sin justificación

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Denunció haber sido víctima de un fraude de casi 2.500 euros en el alquiler de un Audi Q5 en Alicante, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desmontó su versión y lo arrestó por los delitos de estafa y simulación de delitos, según ha podido conocer TodoAlicante.

El protagonista es un ciudadano sueco de 38 años, con un historial previo de siete detenciones por delitos contra el patrimonio, estafas y robos con fuerza, que pretendía sostener su coartada mediante una simulación de delito. El ardid quedó al descubierto cuando trató de repetir el mismo procedimiento en otra oficina de la misma franquicia.

La denuncia señalaba dos cargos supuestamente fraudulentos: de 1.440 y 1.037 euros, los cuales el denunciante atribuía a un uso indebido de su tarjeta. Según su versión, alguien había alquilado un Audi Q5 en su nombre y cargado los costes en su cuenta sin autorización. Algo improbable, según los investigadores, puesto que en esos procesos el cliente debe introducir el PIN de su tarjeta en el datáfono para validar la operación. Ese detalle, aparentemente aséptico, arrojó luz sobre un fraude que empezaba a desmoronarse.

La empresa aportó la documentación requerida por los agentes especialistas de este grupo integrado dentro de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante. Dichos datos revelaron que el firmante y titular de la tarjeta era el propio denunciante.

Más operaciones de la UDEF de Alicante

Fraude, firmas falsas y 291 operaciones sospechosas: el agujero de 20.000 euros en la ONCE de Alicante que acabó sin culpable

Fraude, firmas falsas y 291 operaciones sospechosas: el agujero de 20.000 euros en la ONCE de Alicante que acabó sin culpable

Dos comerciales de Alicante urdieron una estafa de móviles de alta gama con contratos falsos durante meses

Dos comerciales de Alicante urdieron una estafa de móviles de alta gama con contratos falsos durante meses

La Policía Nacional investiga a una inmobiliaria de Alicante por presuntas estafas a clientes

La Policía Nacional investiga a una inmobiliaria de Alicante por presuntas estafas a clientes

La Policía Nacional detiene a la comercial de la inmobiliaria de Alicante investigada por presunta estafa y a su pareja

La Policía Nacional detiene a la comercial de la inmobiliaria de Alicante investigada por presunta estafa y a su pareja

La comercial de la inmobiliaria de Alicante bajo la lupa de la UDEF ya había sido detenida en cuatro ocasiones

La comercial de la inmobiliaria de Alicante bajo la lupa de la UDEF ya había sido detenida en cuatro ocasiones

Una deuda de 67.000 euros y una demanda por okupación: el lado oculto de la comercial inmobiliaria detenida en Alicante

Una deuda de 67.000 euros y una demanda por okupación: el lado oculto de la comercial inmobiliaria detenida en Alicante

En el primer intento, la maniobra resultó rentable: consiguió el coche, lo utilizó y, tras plantear una queja posterior, logró que la compañía le reembolsara el importe alegando incidencias en el servicio. Animado por el éxito, repitió el movimiento, pero esta vez en otra oficina de la misma franquicia. Cambió de mostrador, no de método.

El vericueto que pretendía construir se vino abajo cuando la segunda oficina detectó incoherencias en su relato, especialmente en la secuencia de pagos y supuestos reembolsos. El hombre reclamó la devolución del segundo cargo sin poder justificar el uso del vehículo ni el proceso de contratación. Los responsables, lejos de ceder, trasladaron la incidencia a la Policía, que cotejó ambos casos y observó una retahíla de patrones idénticos.

Cuando fue citado para aclarar la denuncia, se presentó sin documentación clara y aseguró vivir en la vía pública. Nada de eso impidió a los agentes completar la verificación. No había terceros, no había clonación de tarjeta, no había robo digital. Sí un 'modus operandi' articulado para obtener reembolsos indebidos y trasladar a la empresa el peso del supuesto fraude.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  2. 2 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  3. 3 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Alicante proyecta obras en la plaza de toros para 2027 con la idea de cubrir el recinto para conciertos
  7. 7 Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados
  9. 9 Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
  10. 10 Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Policía destapa el montaje de un hombre que denunció cargos falsos tras el alquiler de un Audi Q5 en Alicante

La Policía destapa el montaje de un hombre que denunció cargos falsos tras el alquiler de un Audi Q5 en Alicante