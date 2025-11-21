Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas La Guardia Civil le atribuye una estafa prolongada y no descarta nuevas víctimas

Alejandro Hernández Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:50h.

Lo que parecía una discrepancia aislada terminó por arrojar luz sobre un fraude de largo recorrido. La Guardia Civil ha detenido en Alicante a una exempleada de una gestora de seguros acusada de desviar más de 800.000 euros de los planes de ahorro de, al menos, 27 clientes, muchos de ellos personas de edad avanzada que habían alimentado esos fondos durante toda su vida laboral.

Según los investigadores, la arrestada se aprovechaba de la confianza que inspiraba en los asegurados y de la asepsia administrativa que envolvía sus funciones para manipular pólizas y firmas, con el objetivo de transferir el dinero a cuentas de su titularidad. La operación sigue abierta y no se descarta que la retahíla de perjudicados aumente en los próximos días.

El caso se activó en septiembre, cuando uno de los perjudicados denunció la desaparición de 45.000 euros de su plan de jubilación, un producto al que había ido aportando fondos durante más de tres décadas. Su testimonio fue la grieta que permitió a los agentes desenmarañar el esquema: movimientos internos sin justificar, firmas presuntamente falsificadas y una concatenación de operaciones que subvertían los controles internos de la entidad.

Las primeras gestiones permitieron identificar a la presunta autora, una ciudadana española de 49 años, que había sido recientemente despedida tras detectar la mercantil una serie de irregularidades contables. Según las pesquisas, seleccionaba a víctimas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad, aprovechando la relación de confianza para maniobrar sin levantar sospechas.

La 'Operación Yosir' se desarrolló el pasado 2 de noviembre, cuando el Instituto Armado detuvo a la sospechosa, acusada de estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig, quedó en libertad con cargos. La investigación sigue en marcha y los agentes encargados del caso creen que el número de víctimas aumentará en los próximos días.

El operativo ha sido desarrollado por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig. Los uniformados han solicitado al Juzgado la intervención de las cuentas bancarias con las que operaba, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante.