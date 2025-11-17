Cinco jóvenes de un instituto de Orihuela intoxicados por marihuana de un vapeador Cuatro de las víctimas tuvieron convulsiones y alucinaciones que les llevaron al hospital | La Policía ha detenido al dueño de la tienda donde compraron el inhalador

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:57

Cuatro jóvenes de Orihuela tuvieron que ser ingresados en el hospital después de que convulsionaran en el instituto después de inhalaran de un 'vaper' que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje muy superior al permitido por ley, y otro sufrió una intoxicación. Por eso, la Policía Nacional ha detenido al responsable de un establecimiento de venta de productos CBD de Murcia como presunto responsable de un delito contra la salud pública y otro de lesiones.

Los hechos se iniciaron tras la llamada realizada al 091 por parte de un instituto de Orihuela. Los cinco varones fueron asistidos por los servicios sanitarios al encontrarse convulsionando y existir sospechas de que hubieran consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. En el lugar se personó la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela, cuyos agentes encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas.

Durante las primeras diligencias investigativas se localizó escondido en una palmera del polideportivo del instituto un inhalador tipo 'vaper' que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC). Se pudo conocer que el dispositivo había sido comprado por alguno de ellos en una tienda de Murcia a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley, concretamente se comercializaba como que contenía un 85% de THC. Los cinco jóvenes consumieron esta sustancia, teniendo que ser atendidos por los servicios sanitarios y quedando ingresados cuatro de ellos por intoxicación.

Los chavales experimentaron temblores, vómitos, incluso alguno sintió su cuerpo como paralizado de tal forma que no pudiendo levantarse de la silla para ponerse en pie. Ni siquiera eran capaces de entablar una conversación normal, unido a alucinaciones y tienen lagunas de memoria.

Asimismo, uno de los jóvenes llegó a referir que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días, a través de lo que le contaron otras personas puesto que no recordaba nada.

Ayuda para caminar

Otro de los afectados, llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente. Tuvo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar.

De la investigación se hizo cargo la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela quienes, en menos de cinco días, consiguieron centrar el establecimiento donde los jóvenes compraron el 'vaper' por 27 euros. Era un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD, y que disponía de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios. E, incluso, publicitaba reparto a domicilio.

Tras identificarse plenamente al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de una 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los cigarros electrónicos causantes del hecho, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.