La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir a un vecino con un martillo en Novelda Uno de los presuntos autores fue arrestado instantes después de la agresión y el segundo fue localizado días más tarde en Almoradí

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:15

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 27 y 24 años como presuntos autores de una agresión cometida en un parque público de Novelda, en la que resultó herido de gravedad un vecino que tuvo que ser hospitalizado.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde del 16 de octubre, cuando la víctima fue abordada por dos individuos que, por causas que se investigan, iniciaron una agresión durante la cual recibió numerosos golpes. Uno de los autores utilizó además un martillo, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital de Elda, donde requirió asistencia urgente.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana, que inmediatamente acudió al lugar tras el aviso, logró detener allí mismo a uno de los implicados, mientras que el segundo sospechoso, autor material de los hechos, emprendió la huida.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició rápidamente las gestiones para identificar y localizar al agresor que había huido. A través de declaraciones de testigos, análisis de las evidencias recabadas y diversas pesquisas, los agentes determinaron que se trataba de un hombre residente en Almoradí. El 4 de noviembre, los investigadores localizaron en la localidad de Almoradí tanto al individuo como el vehículo empleado en la huida, procediendo a su detención.

Durante la identificación se comprobó además que sobre esta persona pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Novelda y de Orihuela, que acordaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares a la espera de juicio.