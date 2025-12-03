Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
Policías en el lugar del crimen este miércoles por la noche. Shootori

Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana

El Ayuntamiento convoca tres minutos de silencio a mediodía del jueves en la Casa Consistorial

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:42

Comenta

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha condenado este miércoles con «total rotundidad» el «execrable» asesinato de una mujer de 29 años ocurrido en la tarde del martes en la calle de Cánovas del Castillo, en el barrio de Carolinas Altas, que la Delegación del Gobierno ha confirmado como un caso de violencia de género.

«La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza; y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas», ha lamentado el primer edil. «Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instalaciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista», ha añadido.

Noticias relacionadas

Los datos del 25N en Alicante: más de 6.800 casos activos y 74 asesinadas desde 2003

Los datos del 25N en Alicante: más de 6.800 casos activos y 74 asesinadas desde 2003

La violencia de género fractura al Ayuntamiento de Alicante

La violencia de género fractura al Ayuntamiento de Alicante

Vetos cruzados impiden que el Ayuntamiento de Alicante apruebe una declaración sobre el 25N

Vetos cruzados impiden que el Ayuntamiento de Alicante apruebe una declaración sobre el 25N

El primer edil ha recalcado que «es necesario reiterar la repulsa individual y colectiva contra la violencia de género, así como la voluntad inquebrantable de erradicar esta lacra de una sociedad que no debe permitir que se produzcan crímenes tan horribles como el ocurrido en Carolinas Altas, ni los 40 de esta naturaleza que se han registrado durante lo que llevamos de año en España».

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado para este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondearán a media asta, y ha convocado a las 12 horas a una concentración a las puertas del edificio consistorial y a guardar tres minutos de silencio en señal de repulsa por este nuevo asesinato machista.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante celebrado el pasado jueves volvió a condenar los crímenes machistas y guardó un minuto de silencio por las seis víctimas mortales registradas en el último mes a causa de la violencia de género. El rechazo municipal a la violencia machista también se puso de manifiesto el pasado 25 de noviembre durante la celebración en el salón Azul del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se ahorca en el balcón en Alicante
  2. 2 La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja
  3. 3 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  4. 4 Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos
  5. 5 Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras y se queda con la promoción del valenciano
  6. 6 Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas
  7. 7 El eterno verano de Alicante, que dura de mayo a noviembre, se traslada a las terrazas
  8. 8 Cuando la alerta llega demasiado tarde
  9. 9 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  10. 10 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana

Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana