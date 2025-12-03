Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha condenado este miércoles con «total rotundidad» el «execrable» asesinato de una mujer de 29 años ocurrido en la tarde del martes en la calle de Cánovas del Castillo, en el barrio de Carolinas Altas, que la Delegación del Gobierno ha confirmado como un caso de violencia de género.

«La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza; y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas», ha lamentado el primer edil. «Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instalaciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista», ha añadido.

El primer edil ha recalcado que «es necesario reiterar la repulsa individual y colectiva contra la violencia de género, así como la voluntad inquebrantable de erradicar esta lacra de una sociedad que no debe permitir que se produzcan crímenes tan horribles como el ocurrido en Carolinas Altas, ni los 40 de esta naturaleza que se han registrado durante lo que llevamos de año en España».

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado para este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondearán a media asta, y ha convocado a las 12 horas a una concentración a las puertas del edificio consistorial y a guardar tres minutos de silencio en señal de repulsa por este nuevo asesinato machista.

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante celebrado el pasado jueves volvió a condenar los crímenes machistas y guardó un minuto de silencio por las seis víctimas mortales registradas en el último mes a causa de la violencia de género. El rechazo municipal a la violencia machista también se puso de manifiesto el pasado 25 de noviembre durante la celebración en el salón Azul del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.