Vetos cruzados impiden que el Ayuntamiento de Alicante apruebe una declaración sobre el 25N Ninguna de las tres declaraciones institucionales presentadas en el pleno municipal ha salido adelante

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:47

Hasta tres declaraciones institucionales diferentes sobre la violencia contra la mujer se han debatido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Y ninguna de ellas ha salido adelante. Vetos cruzados entre los bloques de izquierda y derecha han impedido que el Consistorio alicantino se haya posicionado en este tema. Imagen de la división política actual en un tema tan sensible como este, prolongación de lo ocurrido el pasado martes en el acto oficial.

En primer lugar, PP y Vox han tumbado este jueves en la sesión plenaria ordinaria de noviembre una propuesta de PSPV, Compromís y EU-Podem. Después, se han debatido otras dos: una de los populares y otra de Vox. Aquí, cada partido ha votado su declaración y, en ambos casos, el resto de grupos las ha rechazado.

Por parte del PSPV, la concejala Victoria Melgosa considera que desde el equipo de gobierno «impulsan» o «renuncian a impulsar» políticas que están «poniendo en riesgo la vida y los derechos de las mujeres alicantinas». También ha resaltado que desde su formación señalan y denuncian «a todos los agresores», ya sean «españoles, americanos, argelinos, peruanos o de la Conchinchina».

En la misma línea, la edil de Compromís Sara Llobell ha alertado de que, a su juicio, existe una nueva «forma de control» que llega «disfrazada de libre elección, valores familiares o defensa de la maternidad». Así, cree que hay un «retorno silencioso del viejo patriarcado» que busca «mantener» a las mujeres «bajo vigilancia», en un momento en el que ellas son «más libres, más independientes y están más empoderadas que nunca». En este punto, ha afirmado que el «mejor campo de batalla» de PP y Vox es «el cuerpo de las mujeres».

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha subrayado que «solo lo público salva vidas» y «garantiza derechos». «Por eso, frente a la violencia, no podemos responder con negacionismo y con desigualdad», ha sentenciado, para luego apuntar: «El feminismo va a seguir siendo la respuesta y estaremos acompañando a las mujeres en su lucha».

Frente a ellos, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha aseverado que las «fanáticas leyes de género no funcionan porque año tras año vemos cómo mueren cada vez más mujeres» y que «también es violencia contra la mujer soltar a violadores y pederastas o rebajarles las condenas, entregar a las víctimas de maltrato pulseras de Wallapop, tratar a las mujeres» como «Ábalos, Koldo, Íñigo Errejón o el exmarido de la señora Oltra» y «abrir las fronteras a culturas incompatibles».

Finalmente, desde el equipo de gobierno del PP, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha afeado a los grupos de izquierda que cuando han gobernado hayan dejado, según ella, políticas «sin ejecutar» e «incluso sin funcionar», así como «ayudas sin tramitar y servicios muy colapsados». Por ello, ha abogado por «proteger de verdad». «Es lo que nosotros hacemos y no demagogia barata como hacen ustedes», ha añadido.