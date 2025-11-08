Las cinco noticias más destacadas de este sábado 8 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Inauguración simbólica del Centro de Día de Benalúa, en una concentración vecinal este sábado.

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 8 de noviembre.

1 Las incógnitas del crimen de la casa de campo de Elche: un cumpleaños que acabó con un asesinato a sangre fría

Una celebración familiar en la pedanía ilicitana de Daimés se convirtió en escenario de un crimen tan brutal como desconcertante. El 26 de agosto de 2024, un ciudadano cubano de 44 años fue asesinado a tiros frente a varios familiares que, más de un año después, siguen repitiendo que «no vieron nada». Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Arrestada por desviar la pensión de su ex y pedir préstamos a su nombre

Habían roto la relación, pero al parecer ella quería seguir viviendo de la pensión de su ex de manera fraudulenta, que además no tenía más ingresos. La Policía Nacional ha detenido en Elche a una mujer por desviar el cobro de la pensión mensual de anterior relación sentimental y hasta pedir préstamos a su nombre. Los agentes la consideran como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y hurto. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Los vecinos de Benalúa no se rinden: 100 semanas exigiendo un centro social

Benalúa espera desde hace 30 años un centro social que dé espacio a mayores y jóvenes, donde las salas de actividades permitan vertebrar la vida vecinal con una biblioteca o talleres. Una dotación que consideran imprescindible para uno de los barrios con más población envejecida de Alicante —un 40% de los 10.000 habitantes es mayor de 65 años—. Una promesa eterna por la que llevan años luchando y meses reclamando en la plaza Navarro Rodrigo. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Moncloa cuenta con un acuerdo «rápido» entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones

El Gobierno y el PSOE se han lanzado a pedir elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón y lo han llegado a calificar como la «única salida democrática» a esta situación. Sin embargo fuentes gubernamentales ven como opción más probable un acuerdo «rápido» entre los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente para encontrar un sustituto y continuar la legislatura. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Los Riquelme se lanzan a enseñar en las Américas el mejor arroz de Alicante

Si el arroz tiene un apellido en Alicante ese es el de Riquelme. Desde la tradición de medio siglo inaugurada por el gran patriarca Ramón, esta familia criada en Santa Cruz, a las faldas del Castillo de Santa Bárbara, va a cruzar el oceáno Atlántico para hacer las Américas. Por ser uno de los mejores representantes del arroz alicantino, los hermanos Moncho y David Riquelme actuarán como embajadores de la 'terreta' en las Jornadas Gastronómicas de Cocina Española en Puerto Rico, que se desarrollan hasta este domingo 9 de noviembre. Clica aquí para leer la noticia completa.

