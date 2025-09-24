Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:53

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles 24 de septiembre.

1 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional

Un municipio alicantino ha creado su propia moneda digital para impulsar y favorecer las compras en sus mercados tradicionales. La iniciativa, a la que se han adherido 48 negocios, ya ha captado a 300 compradores que han efectuado su registro para poder operar sin tener que llevar ni un euro ni una tarjeta tradicional en los bolsillos. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada

El nuevo macroespacio de conciertos y música en directo en pleno puerto de Alicante ha arrancado de manera oficial su primera temporada. Lo hizo con más de 2.100 personas el pasado 20 de septiembre en una inauguración que contó con numerosas actividades durante cinco horas. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios

El Ayuntamiento de Alicante ha dado el primer paso para transformar por completo el sector I/3 de la Calle Trento, un espacio estratégico situado junto a la A-70 y el término municipal de San Vicente del Raspeig. Clica aquí para leer la noticia completa

.

4 Aemet hace su predicción para el otoño en Alicante: calor y un Mediterráneo con temperatura récord

La provincia de Alicante ha vivido el verano más caluroso de su historia, que en la Comunitat Valenciana ha tenido una temperatura media de 25,5 grados, que son 2,2 por encima de la media, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Ha hecho calor casi todos los días, pero más se ha notado por las noches: Alicante ha batido su récord de noches tropicales (aquellas por encima de 20 grados) con 102 madrugadas. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»

Las redes sociales son testigos de imágenes insólitas que parecen sacadas de una comedia. Escenas que, de no estar grabadas, costaría creer que realmente sucedieron. Un buen ejemplo de ello ocurrió en 2023, cuando se hizo viral un vídeo registrado por una camionera en la pedanía caravaqueña de Barranda. En las imágenes se podía ver a siete personas subidas al techo de un todoterreno y, como si la situación no fuera ya lo bastante llamativa, iban lanzando petardos y distintos elementos de pirotecnia al paso de otros automóviles. Y lo cierto es que la lista es bastante amplia. Clica aquí para leer la noticia completa.

