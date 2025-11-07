Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La medida quiere garantizar la cobertura asistencial en todos los puntos de la Comunitat. TA

Sanidad convocará un concurso de méritos para agilizar la cobertura de 920 plazas de difícil cobertura

La medida afectará a los departamentos alicantinos de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

La conselleria de Sanidad quiere agilizar la cobertura de plazas en los departamentos de salud considerados de difícil cobertura, para lo cual va a convocar un concurso de méritos con el que también se acredite la experiencia previa para acceder a los puestos. En la provincia de Alicante, la medida afecta a los departamentos de salud de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia, que son los cuatro que ostentan la categoría de difícil cobertura.

Estos cuatro concentran parte de las 920 plazas de personal estatutario a las que afectará la medida en toda la Comunitat, 450 de los cuales son puestos de facultativos de distintas especialidades en hospitales y centros de salud. La iniciativa se pondrá en marcha por primera vez tras ser aprobada en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de SATSE y CESMCV-SAE.

Publicación en el DOGV

La resolución que regula la convocatoria para cubrir estas plazas se publicará la semana próxima en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). A partir de ese momento, las personas interesadas dispondrán de un plazo para presentar las solicitudes a aquellas categorías en las que quieran participar.

Todo este procedimiento estará publicado en la página web de la Conselleria de Sanidad para que los trámites se puedan realizar de forma telemática.

En cuanto al baremo, se valorarán los servicios prestados en la misma categoría o con menor puntuación en otra categoría, el desempeño en activo en la misma categoría a la que se opta en una zona de difícil cobertura en el momento de la convocatoria, así como la formación, el idioma valenciano y otros idiomas comunitarios.

Desglose de plazas

Las 450 plazas de facultativos convocadas corresponden a las especialidades de Anatomía Patológica, Anestesiología, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología Venereología, Endocrinología y Nutrición, Farmacia Hospitalaria, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurofisiología Clínica, Neurología, Ginecología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología Clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

En cuanto a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria se convocan 186 plazas, 3 plazas de Medicina en centros de Planificación Familiar, 5 de Medicina en centros de Conductas Adictivas, 12 de Medicina en Unidad de Hospitalización a Domicilio y 117 plazas de Medicina en Urgencias Hospitalarias.

Además, la convocatoria incluye 53 plazas de Pediatría de Atención Primaria, 42 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 12 Enfermería especialista en Obstetricoginecología y 40 plazas de Enfermería especialista en Salud Mental.

