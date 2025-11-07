La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante La Marina Baixa y la Vega Baja son las comarcas más afectadas por el repunte | Los casos de covid suben el doble

Pau Sellés Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:15

Las infecciones respiratorias empiezan a mostrar su curva ascendente en la provincia de Alicante, siguiendo la tónica estacional que protagoniza cada año la llegada de los meses fríos. Según los datos del Sistema de Vigilància d'Infeccions Respiratòries Agudes (SIVIRA-CV), la gripe es la que más sube en el conjunto de la Comunitat, llegando a cuadruplicar los casos en una sola semana.

Si a finales del pasado mes de octubre la tasa de contagios era de 4,4 por 100.000 habitantes, a fecha de 4 de noviembre es de 18,4. A modo de referencia, la curva de contagios de la pasada temporada inició su imparable escalada en las postrimerías de noviembre y alcanzó su cénit a finales de enero, llegando a rozar los 400 contagios por 100.000 habitantes.

A pesar de esta subida, las infecciones respiratorias agudas (IRA) en su conjunto muestran un ligero descenso, pasando de una tasa de 622 a 611,8 contagios por 100.000 habitantes. La cifra es notablemente mayor que la media estatal, un 46 % concretamente. Las comarcas alicantinas más afectadas son la Marina Baixa y la Vega Baja, con tasas de 800 a 1.000 contagios. El resto se mantiene entre los 400 y los 600.

Sube el covid y baja el VRS

El COVID ha aumentado su incidencia notablemente, duplicando su número de casos hasta llegar a una tasa de 50,2. La tercera infección respiratoria analizada en el boletín SIVIRA-CV, el virus respiratorio sincitial (VRS), es la única que desciende, pasando de una tasa de 22,4 a 9,2 en la última semana.

Por grupos de edad, los menores de 4 años y los mayores de 65 siguen siendo los más afectados por las IRA, con tasas de 2.941 y 555, respectivamente.