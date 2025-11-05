Cambio de gerencia en los departamentos de salud Marina Baixa y Elda Beatriz Massa y Francisco José Canals asumirán los cargos respectivamente | Pascual Pastor será el nuevo director del Hospital de Crónicos y Larga Estancia de San Vicente del Raspeig

Nueva gerencia para dos departamentos de salud en la provincia de Alicante. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha nombrado a Beatriz Massa y a Francisco José Canals nuevos responsables de las áreas de salud de Marina Baixa y Elda respectivamente. Los cambios también afectan al Hospital de Crónicos y Larga Estancia (HACLE) de San Vicente, que tendrán a Pascual Pastor como nuevo director a partir de ahora.

Experta en atención domiciliaria

Desde la Conselleria de Sanidad explican que Beatriz Massa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y médico especialista en Medicina Interna. Además, ha sido presidenta de la Sociedad Valenciana de Hospital a Domicilio y, posteriormente, de la organización estatal.

También ejerció como jefa de Sección en la UHD del Hospital General Universitario de Elche entre 2013 y 2017 y, posteriormente, desempeñó los cargos de gerente del departamento de salud Alicante-Sant Joan hasta 2023 y gerente del departamento de salud de Elda desde octubre de 2024 hasta la actualidad.

Investigación y docencia

Por su parte, Francisco José Canals es licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche y cuenta con la especialidad en Pediatría. Su formación académica se complementa con un doctorado en Medicina y un máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial. En las áreas de investigación y docencia, Canals también es profesor asociado de Pediatría en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Canals ha ocupado los cargos de subdirector médico del Hospital de Elda desde febrero de 2024 a enero de 2025 y desde entonces y hasta la actualidad el de director médico de este centro sanitario.

Dirección médica en Atención Primaria

Por último, el nuevo director del HACLE de San Vicent del Raspeig, Pascual Pastor es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, instructor por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de Soporte Vital Básico (SVB), Desfibrilación Externa Automática (DEA) y Soporte Vital Avanzado (SVA) y máster en Atención Médica Urgente por la Universidad de Barcelona.

El hasta ahora gerente del departamento de salud de La Marina Baixa ha desempeñado su labor como médico de familia en este departamento – donde también ocupó el puesto de director médico de Atención Primaria - y en el de La Marina Alta. Pascual Pastor también ha trabajado como médico de urgencias en el hospital Marina Baixa y ha sido jefe de su servicio de Urgencias.