Grupo Tambre apuesta fuerte por Alicante con la apertura de una de las clínicas de fertilidad más avanzadas de Europa El centro alicantino, segundo de la compañía en España, está especializado en embarazos complicados y ha supuesto una inversión cercana a los seis millones

Inés Rosique Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:17

El Grupo Tambre ha inaugurado este miércoles su nueva clínica de reproducción asistida en Alicante. El centro, que ha supuesto una inversión cercana a los seis millones de euros, materializa una fuerte apuesta de la compañía por la capital alicantina. El emplazamiento escogido se encuentra en plena zona portuaria de la ciudad, en el complejo Panoramis Life & Business.

Fundada en 1978, Tambre está especializada en embarazos complicados y, según destacan sus impulsores, se ha posicionado como una de las mejores opciones para aquellos que quieren ser padres, pues su tasa de éxito en la fertilidad se eleva por encima de la media nacional.

La nueva sede se convierte en la segunda de la compañía en España. La primera fue creada en Madrid y allí consiguió adquirir la fama que hoy le precede. La clínica, según recalca, cuenta con espacios de última generación y tecnología que ofrece resultados. Además, en sus tratamientos aplica una técnica novedosa en la que se implementa la inteligencia artificial para determinar cuál de los óvulos es más apto, según detallan sus responsables.

Pero no todo su negocio se basa en máquinas avanzadas, sino que dentro de los valores de la empresa figura también el de acompañar a la familia en un proceso que, en ocasiones, puede ser complicado. «Yo misma me he sometido a un tratamiento así y el calor humano es muy importante para no sentir que eres un número más», relata la CEO de la empresa, Inge Komerlink, presente este jueves en el estreno del nuevo centro en Alicante.

Tambre está especializada en embarazos complicados. Por ello, según explican desde la firma, diseñan tratamientos personalizados para cada una de las futuras madres. Tal y como expone el coordinador médico de Alicante, Abraham Zavala, el mayor reto al que se enfrentan radica en que la media de edad de las pacientes es de 37 años. Esto se debe a que muchas de ellas ya han pasado por procesos parecidos, pero todos sus intentos han resultado fallidos.

Ampliar Instalaciones de Tambre en Alicante. Miriam Gil-Albert

«La biología es incierta, no podemos asegurar al 100% que se vayan a quedar embarazadas, pero la tasa de embarazos es alta incluso en mujeres con problemas como endometriosis, abortos involuntarios u otros problemas fisiológicos», expone la doctora del centro, Laura García de Miguel. La clínica ofrece otros servicios como congelación de óvulos.

Sus impulsores están convencidos de que la apuesta por Alicante será todo un éxito y estiman que alrededor de 2.500 pacientes, tanto nacionales como internacionales, harán uso de sus servicios en la capital alicantina en los próximo años. Además, prevén la creación de unos 200 puestos de empleo directo y de alta cualificación de aquí a 2030.

«Alicante es un enclave estratégico dentro de nuestro plan de crecimiento, con una ubicación privilegiada, excelentes infraestructuras y un ecosistema que favorece una atención sanitaria de calidad. Sus conexiones permiten un acceso ágil tanto para el paciente nacional como para el internacional, en una ciudad que reúne condiciones únicas para el cuidado de la salud, con un clima y un entorno excepcionales», ha señalado Inge Kormelink.

La nueva sede, que se inaugura oficialmente a las 18 horas de este jueves con una gran puesta de largo en sociedad, cuenta con tecnología de vanguardia como sistemas de selección embrionaria a través de inteligencia artificial, ecógrafos 3D, incubadores de última generación y técnicas pioneras en diagnóstico y tratamiento de infertilidad compleja. Especializada en baja reserva ovárica, fallos de implantación, abortos de repetición, endometriosis, factores inmunitarios, alteraciones genéticas y factores masculinos severos, entre otros, la clínica realiza tratamientos como fecundación in vitro (FIV), la ovodonación, la vitrificación de óvulos yembriones, y técnicas de selección espermática como ZyMot-ICSI.

Ampliar Louise Jon Brown posa en la clínica Tambre. Miriam Gil-Albert Louise Jon Brown, primera bebé nacida por fecundación in vitro A la presentación de la clínica, celebrada este jueves a mediodía, ha asistido en calidad de madrina la primera bebé nacida de una fecundación in vitro , Louise Joy Brown. Nacida hace 57 años, su caso resultó todo un hito para la ciencia reproductiva, pues dio esperanza a aquellas mujeres que no conseguían gestar. En la presentación ha declarado «estar muy contenta» con la apertura de clínicas de este estilo, pues «la empresa tiene unos valores muy bonitos y destacables». Joy Brown nació cuando la tecnología reproductiva no estaba tan avanzada como ahora, por eso la CEO de Tambre, Inge Komerlink, ha querido presentarla como «la mujer que su historia cambió el mundo». «La ciencia ha avanzado mucho, queda aún por construir, pero ya no tiene nada que ver con lo que era hace 57 años», destaca. Además, también hace hincapié en el hecho de que «ya no solo se habla de la fertilidad femenina, sino también de la masculina, que es un gran factor en la reproducción». Por último, también ha querido destacar que este tipo de clínicas hacen falta, pues, como cuenta Komerlink, «según estudios, para que la sociedad funcione se necesita que cada mujer tenga de media 2,2 hijos y ahora la media está en 1,3, si a esto le sumamos que cada vez las mujeres gestan con más edad, la situación puede llegar a ser crítica«. Ante esto Joy Brown ha añadido que «espero que la ciencia consiga aumentar en todo el mundo la tasa de nacimientos, estamos viviendo una caída drástica y no queremos quedarnos sin humanos».