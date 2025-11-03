Dimisión de Carlos Mazón: el PP aplaude la asunción de responsabilidades y la izquierda pide elecciones Barcala (PP): «Sanchez es incapaz de asumir sus responsabilidades en la DANA» | Morant (PSPV): «De las víctimas es el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón»

Las reacciones ante la comparecencia por la que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dimitido no se han hecho esperar. Desde su partido en Alicante, el presidente local y alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha manifestado que «Carlos Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la DANA, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia».

El presidente del PP alicantino ha apuntado a Pedro Sánchez, a quien ha considerado «incapaz de asumir sus responsabilidades en la DANA, y que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en la democracia española».

El dirigente popular ha señalado la declaración en el Supremo del fiscal general, la presunta corrupción del entorno de Sánchez y las «concesiones nunca antes vistas, para aferrarse al poder, con quienes quieren romper España, a los independentistas y a los herederos de ETA, con tal de seguir manteniéndose a cualquier precio y sin ningún escrúpulo».

«Lo importante es seguir trabajando por las personas, por la libertad y el progreso, y contra las imposiciones ideológicas de la izquierda» Luis Barcala PP de Alicante

Barcala ha indicado que «lo importante es seguir trabajando por las personas, por la libertad y el progreso, y contra las imposiciones ideológicas de la izquierda; en definitiva, por un proyecto político que se ha demostrado útil para la sociedad después de los años oscuros del PSPV y la izquierda radical».

Por último, ha formulado un ruego a todas las fuerzas políticas y administraciones: «La sociedad valenciana nos exige unidad y altura de miras, apartando los intereses partidistas y centrándonos en las personas».

Morant: «Es un alivio parcial, aunque insuficiente, para las víctimas»

Desde el PSPV, la secretaria general, Diana Morant, ha considerado la comparecencia de Mazón como un «alivio parcial, aunque insuficiente, para las víctimas». La representante socialista ha señalado «la anomalía democrática» que suponía su continuidad «ante el dolor y rechazo que generaba en la sociedad valenciana».

Los socialistas han reclamado que, tras la dimisión del president, se convoquen elecciones anticipadas en la Comunitat. «La mayoría no puede robarle la voz al pueblo valenciano para que decida cuál tiene que ser la nueva etapa en la Comunitat Valenciana y ese cambio de rumbo», ha destacado Morant.

La secretaria general ha agradecido la lucha de las víctimas de la DANA: «De ellas es el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón, del peor president que ha tenido la Comunitat Valenciana». También ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha calificado como «un líder inútil que no es capaz de poner orden dentro de su propio partido».

Además, ha criticado que Mazón se sitúe como «víctima»: «Mazón condicionó por acción u omisión lo que ocurrió el 29 de octubre», ha destacado. Morant también ha afeado al president que se «cobije en las instituciones valencianas» para protegerse de las responsabilidades jurídicas a las «que seguro va a tener que enfrentarse». «Mazón se va mintiendo y culpando a los demás de su negligente gestión; se va tarde, mal y de manera vergonzosa», ha subrayado.

Baldoví: «Ha sido hasta el último día un presidente indigno»

Por su parte, desde Compromís, el síndic en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha considerado la comparecencia de Mazón como «indigna». «Ha sido hasta el último día un president indigno: no ha pronunciado la palabra dimitir, ha estado más pendiente del relato judicial y ha insultado de nuevo a las víctimas presentándose a sí mismo como víctima», ha afirmado el portavoz.

Baldoví ha criticado que todavía quedan obras pendientes en muchos municipios y ha afeado los cambios de versión del president sobre lo ocurrido durante la tarde del 29 de octubre. Desde Compromís han apuntado también a las incógnitas que deja la comparecencia de Mazón sobre el futuro del Consell, la convocatoria electoral o si seguirá como diputado para mantener el aforamiento.

«Mazón tiene pavor a declarar delante de la jueza de Catarroja y no irá de ninguna manera; blindará su aforamiento. Cualquier persona con dos dedos de dignidad habría dimitido», ha afirmado Baldoví. Al mismo tiempo, ha teorizado que la idea del president era dejar pasar el tiempo «para imponer el relato de que la culpa la tenían otros y que la indignación bajase para volver a presentarse en 2027».

El portavoz de Compromís también ha apuntado a Vox, que «tiene la llave de quién será el próximo president de la Generalitat y que ha dado oxígeno al gobierno de Mazón durante un año». Además, ha criticado la complicidad de Feijóo al mantenerlo en el cargo. Desde Compromís han reclamado igualmente que se convoquen elecciones anticipadas.